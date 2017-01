Resumo: 206º Episódio - 19 de janeiro (quinta-feira)

ana antonio bento

Samuel conversa com Joana e Zé Manuel no café e comenta que Sofia foi abandonada pela mãe em Tomar quando era pequena. Zé Manuel fica atónito com a revelação do padre.

Daniel vai buscar Júlia que passou o dia em casa de Nuno a brincar com ele. Para seu grande espanto quem lhe abre a porta é Ana Clara que também fica estarrecida ao vê-lo, tantos anos depois de se terem separado. Daniel pergunta com dureza a Ana Clara o que está a fazer ali. Ela explica-lhe que o marido foi trabalhar para Lisboa e que o acompanhou, tomando agora conta de Nuno. Daniel insinua que ela pode estar a querer aproximar-se de Sofia mas Ana Clara nega. Ele, muito enervado e em tom de ameaça, exige-lhe que se afaste das suas filhas. Depois de Daniel se ir embora com Júlia, Ana Clara tenta aliviar a tensão tomando um copo de água mas o copo acaba por cair ao chão. Apesar do nervosismo da empregada, Nuno não se apercebe de nada.

Zé Manuel, perturbado mas contido, aprofunda com Samuel a vida de Sofia e depois de saber o que precisa despede-se do padre e diz que tem de ir buscar a mulher. Já a sós, Zé Manuel telefona a Ana Clara e convence-a a ir ter consigo ao Aliança mentindo e dizendo que precisa da sua ajuda porque torceu um pé e que precisa de ser examinado no hospital. Assim que Beatriz chega a casa, Ana Clara sai apressada para o Aliança e logo percebe que afinal o marido lhe mentiu e não está magoado. Zé Manuel acusa-a de lhe mentir e dispara que ela não quer ir ao clube para não encontrar a filha. Ana Clara fica em pânico.

Sofia e Rodrigo não controlam o desejo e fazem amor com paixão.

Marcelo visita o pai e não consegue controlar as lágrimas, pegando com carinho na mão do pai que dorme profundamente na sua cama de hospital.

Rosa informa Maria de que o estado de Fialho é grave e com prognostico muito reservado. De seguida telefona a Bruno e conta-lhe que já apresentou aos clientes italianos da Floriz uma proposta melhor que a de Narcisa e mostra-se confiante que vai conseguir roubar aqueles clientes à irmã. Quando Marcelo chega a casa não esconde que está arrasado por causa do delicado estado de saúde do pai e Rosa esforça-se por confortá-lo.

Daniel chega a casa e apressa-se a contar a Sofia que encontrou a mãe dela, que agora trabalha em casa de Nuno e não esconde a ansiedade com a perspectiva de ela a procurar. Sofia não acredita nessa possibilidade e afirma que Ana Clara é uma cobarde. Rodrigo sai nesse instante da casa de banho com uma toalha à volta da cintura e é nesses trajos menores que Daniel, surpreendido, fica a conhecer o novo namorado e treinador da filha.

Gabriela junta roupas e outros objectos que já não lhe servem com o propósito de os vender e ajudar a pagar a multa à ASAE. Hugo não perde a oportunidade de a seduzir. No meio do flirt, não esconde a sua preocupação por poderem ser presos por não conseguirem pagar a dívida.

Narcisa sugere a César que vá trabalhar para casa enquanto a situação clínica do pai não melhorar mas o arquitecto reafirma que não confia nela e não a vai deixar sozinha a gerir a Floriz.

Júlia não controla a sua habitual curiosidade e causa constrangimento em Sofia e Rodrigo ao perguntar quando é que deram o primeiro beijo. Sem se deter, afirma que a irmã teve muitos namorados e que esses relacionamentos não deram certo, provavelmente porque os namorados não eram treinadores ou atletas como Rodrigo. Daniel manda Júlia comer e calar-se mas ela continua eléctrica e leva Rodrigo pela mão para lhe mostrar a piscina de casa. Daniel fica satisfeito por receber finalmente uma mensagem de Mara a dizer que ainda vai falar com ele naquele mesmo dia, mas revela também a sua ansiedade e insegurança por ter reencontrado Ana Clara e por não saber quais serão as suas intenções. Sofia recomenda-lhe que esqueça o assunto. Ele diz que até pode fazer isso mas garante que enquanto aquela mulher trabalhar em casa de Nuno não permitirá que Júlia lá vá.

Beatriz começa a ficar preocupada com o atraso de Ana Clara e estranha quando ela chega que não seja o marido a levá-la. A empregada justifica que Zé Manuel teve de ir trabalhar mais cedo.

Zé Manuel refugia-se na igreja e pede a Samuel que reze com ele, acabando por revelar ao padre que receia perder Ana Clara por causa de algo que aconteceu no passado e que pode destruir a vida que têm. No entanto recusa dizer do que se trata.

Celeste mostra-se desanimada porque não está a conseguir poupar o que deseja para abrir o seu salão de cabeleireiro. Artur transmite-lhe confiança e dispõe-se a ajudar no que puder, pois também vai ter uma pequena ajuda financeira por causa do dinheiro que vai ganhar a dar aulas a Nuno.