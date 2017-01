Resumo: 205º Episódio - 18 de janeiro (quarta-feira)

Christian Gnad

Samuel visita Fialho no hospital e reza pelo amigo que se comove com a sua oração.

Entretanto, Marcelo anuncia com grande dificuldade a Rui, Rute Piedade e César que as piores expectativas se confirmaram e que o pai está tetraplégico, deixando todos em choque com a notícia. O ambiente é de grande consternação entre César, Rui, Rute e Piedade, que não se conformam com a situação. Marcelo acrescenta que uma eventual cirurgia está para já fora de causa, devido à gravidade da lesão que o pai tem na coluna.

Piedade chora em casa muito revoltada pela situação grave que Fialho está a viver e Tiago tenta com a ajuda de Rita aliviar o desgosto da mãe.

César isola-se em casa e chora descontroladamente por causa da tragédia que atingiu o pai. Rute também está arrasada e vai descansar. Renata fica estupefacta quando Rui a informa de que Fialho está tetraplégico, não se sabendo se vai conseguir recuperar.

Quando chega a casa, Marcelo desaba a chorar nos braços de Rosa, desgostoso por ver o pai tetraplégico e sem grandes esperanças de recuperação.

Júlia convence Daniel a deixá-la ir passar o dia com Nuno e pede a Rosa que depois a vá buscar já que o pai diz que tem de ir trabalhar. Entretanto, Beatriz conta a Nuno que Júlia irá passar o dia com ele e o filho fica radiante com a ideia. Só que Beatriz acaba por ter um contratempo porque a professora de Nuno a informa que terá de faltar durante três semanas, não podendo dar aulas durante esse período. Beatriz acaba por resolver o problema aceitando a oferta de Artur que se dispõe a dar as aulas ao miúdo.

Tó namora com Paula e tenta-a para que não se vá embora tão cedo mas a arquitecta resiste e diz que tem de ir treinar para o Aliança. No entanto, deixa a porta aberta para se encontrarem mais tarde em sua casa.

Em conversa com Narcisa, Bruno fica a saber que a mãe está empenhada em renovar o contracto da Floriz da Madeira com os clientes italianos e que até já lhes enviou uma proposta em que vai aumentar os lucros da empresa caso eles a aceitem. Bruno, não perde tempo a passar a informação a Rosa que fica de imediato a pensar numa forma de estragar o negócio à irmã.

Marisa distrai-se a falar ao telefone com Beatriz e choca com um ciclista que pedala tranquilamente na sua bicicleta. O rapaz atira o telemóvel de Marisa ao chão e dá uma valente queda. Da conversa entre ela e Filipe, assim se chama o rapaz, resulta uma grande empatia, ficando ambos muito interessados um no outro. Já no Aliança, Marisa comenta com Beatriz que conheceu um rapaz muito interessante com quem conta vir a envolver-se, pois deixou-o levar o seu telemóvel para arranjar, combinando reencontrar-se com ele.

Lia, pede ajuda a Nando para fazer os kits do amor e ele não se faz rogado assegurando que é muito criativo.

Júlia e Nuno divertem-se e brincam com Ana Clara a propósito dos estudos dele em casa. Ana Clara fica muito tensa ao ouvir Júlia dizer que é de Tomar.

Piedade fica muito emocionada e perturbada quando dá a comida à boca de Fialho, constatando que ele pouco ou nada reage aos estímulos, desiludido por não conseguir comer sozinho.

Daniel confessa a Tomás que receava que Júlia e Mara não se dessem bem mas assume que a viagem a Estocolmo correu da melhor forma e que sente algo de especial por Mara.

Sofia fica muito feliz quando Rodrigo aparece de surpresa para a apoiar na sua recuperação e beija o namorado com paixão.

Ana Clara fica em grande tensão quando Júlia, que conversa com ela e Nuno, revela que Sofia é nadadora e também sua irmã.