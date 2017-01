Resumo: 204º Episódio - 17 de janeiro (terça-feira)

Christian Gnad

No hospital, Piedade é a primeira a visitar Fialho depois de ele retomar a consciência e esforça-se por lidar com a sua angústia depois de ele a bombardear com perguntas por não saber porque é que não se consegue mexer.

Ana Clara reage com apreensão ao pedido de Beatriz para levar Nuno ao clube à hora do almoço pois receia cruzar-se com Sofia.

Renata fica radiante porque Inês, Marisa e Paula aceitam ser as primeiras a assistir á sua apresentação do novo negócio de conselhos e artigos sexuais.

Bruno fica inconformado com a instalação de câmaras de vigilância na Floriz mas ao saber pela mãe de que a renovação do contrato da Floriz na Madeira com o cliente italiano está eminente trata de avisar Rosa. A tia avisa-o de que agora tem de ter ainda mais cuidado não vá Narcisa descobrir que é ele quem anda a sabotar o seu negócio.

Hugo faz uma cena de ciumes nas estufas depois de dois dos funcionários se mostrarem muito interessados em ajudar Gabriela.

Ana Clara leva Nuno ao clube tal como Beatriz lhe pediu mas trata de se pôr a milhas rapidamente. Zé Manuel fica intrigado quando a mulher recusa almoçar com ele.

Tó irrita Narcisa com as suas tentativas de sedução.

Maria dá com grande sucesso a aula de arranjos florais na Floriz.

Por ironia do destino, Sofia é apresentada a Zé Manuel por Tiago e troca algumas palavras de circunstância com ele, ignorando que se trata do marido da mãe biológica que a rejeitou.

Fialho, muito inquieto, insiste em querer saber o que tem na coluna e porque é que não se consegue mexer. Rui, Rute e César ficam desconfortáveis com a conversa. Quando fica a sós com Rute, Fialho confessa-lhe que está com medo.

Mais tarde, Rute toma a iniciativa de falar com Piedade no hospital e assegura que a única coisa que pretende é que Fialho recupere, acrescentando que não sente raiva deles por a terem traído. Piedade comove-se com aquele gesto.