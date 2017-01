Resumo: 203º Episódio - 16 de janeiro (segunda-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Rui fica muito contrariado quando Rute apoia a ideia de Renata se tornar empresária da área do sexo.

Rosa surpreende Marcelo e atrai-o a uma casa que quer adquirir para viverem juntos. Ele fica sensibilizado e comovido com a iniciativa da namorada, que o beija cheia de carinho.

Sofia fala ao telefone com Tiago e ele não deixa de lhe demonstrar todo o carinho que ainda sente por ela. A conversa é interrompida pela chegada de Daniel e Júlia que regressam muito divertidos de Estocolmo.

Rafael e Rita estão à beira de fazerem amor quando Piedade e Tiago entram em casa com um bolo de aniversário que compraram para Samuel que também está prestes a chegar. Rita só tem tempo de ajudar Rafael a esconder-se no quarto, sem as calças que entretanto já tinha despido. O plano até corre bem e os parabéns ao padre são cantados sem qualquer incidente. Só que, quando Ritaconsegue uma aberta para devolver as calças a Rafael, Samuel acaba por apanhá-los.

Rosa faz uma visita surpresa a Daniel e Júlia para ver a filha que acabou de chegar de Estocolmo com o pai. Sofia também está presente e todos lancham juntos. A dada altura, a conversa centra-se na viagem que Daniel fez com Júlia e Rosa tem uma súbita memória em que planeava a viagem com Daniel a Amesterdão. Rosa fica muito perturbada e chora, para angústia de todos que ficam na expectativa de que ela conte o que acabou de reviver.

Rosa revela muito emocionada a Daniel, Júlia e Sofia a memória de família que acabou de ter mas esquiva-se a falar em detalhe do momento feliz que viveu com eles quando planeou a viagem que fez com Daniel antes do acidente.

Rita e Rafael pedem desculpa a Samuel e Piedade depois de terem sido surpreendidos numa situação menos própria. Perante a reprimenda do tio Rita só quer acabar de vez com aquele constrangimento.

Daniel confidencia a Rosa a sua intenção de passar uma temporada em Estocolmo levando Júlia consigo. Rosa pede-lhe que não tome qualquer decisão que envolva a filha sem conversarem sobre o assunto. Daniel saúda com carinho que ela tenha recuperado o instinto maternal e que com as suas memórias esteja a voltar ao que já foi como pessoa.

Rita combina encontrar-se de novo com Rafael mas evita ir a sua casa por não querer estar sozinha com ele.

Patrícia mostra-se muito enervada por causa das interferências da mãe no planeamento do seu casamento e Marisa esforça-se por acalmá-la.

Rosa conta a Marcelo a memória que teve e ele confessa que tem medo de que ela volte a querer a vida que tinha com Daniel. Rosa assegura que isso está fora de questão e tenta tranquilizá-lo.

Rute fica eufórica com a notícia de que Fialho saiu dos cuidados intensivos e partilha a novidade com Rui, Renata e César que acordam estremunhados com tanto entusiasmo.

No hospital, Piedade é a primeira a visitar Fialho depois de ele retomar a consciência e esforça-se por lidar com a sua angústia depois de ele a bombardear com perguntas por não saber porque é que não se consegue mexer.