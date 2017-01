Resumo: 202º Episódio - 14 de janeiro (sábado)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Tó convence Narcisa a passar em sua casa à hora de jantar a pretexto de conversarem sobre Bruno. Entretanto, força Paula a ir ter com ele a sua casa, dizendo que teve um problema com o carro e aparece-lhe de toalha à cintura e com o corpo molhado fingindo que se atrasou. Sempre sedutor, oferece-lhe um copo de vinho e propõe-se acompanhá-la por boa educação para não a deixar a beber sozinha.

Narcisa termina entretanto o seu trabalho na Floriz e prepara-se para sair ao encontro de Tó.

Rafael elogia a beleza de Gabriela por causa do seu novo visual e Hugo modera-lhe o entusiasmo lembrando que ela é sua namorada.

Bruno, encontra uns livros que Cármen lhe havia emprestado e decide ir devolvê-los a casa dela. No entanto, quando lá chega, quem lhe abre a porta é Sofia para grande desconforto de ambos.

Tó seduz Paula e envolve-se com ela em beijos escaldantes, depois de ter deixado a porta da rua entreaberta. Quando Narcisa aparece apanha-os semi-despidos. Paula fica constrangida e Tó finge que também está surpreendido. Narcisa olha-os furiosa por encontrar Tó em trajos menores com Paula mas ele faz-se de novas e assume a situação como um equívoco. Paula não fica nada constrangida, deixando para Narcisa o incómodo da situação. Tó limita-se a dar a entender que não a esperava naquela altura e Narcisa responde que não lhe vai dar mais oportunidades para falarem sobre o filho. Paula repisa que têm uma reserva no restaurante para jantarem e faz com que Narcisa se vá embora. Já de saída com Tó, Paula faz questão de lhe fazer notar que percebeu que ele montou um esquema para que Narcisa os apanhasse juntos.

Bruno, discute mais uma vez com Sofia, depois de a encontrar em casa quando foi entregar uns livros a Cármen. Sofia trata-o com desprezo e não nega que namora com o seu actual treinador. Bruno vai-se embora muito magoado.

Narcisa regressa ao seu quarto de hotel furiosa e cheia de ciumes por ter encontrado Tó com Paula.

Rafael acaba de ler a carta de despedida que Moisés escreveu e deseja que o pai regresse e que possam ter de novo uma boa relação.

Marcelo telefona a Rosa e fica preocupado por não conseguir falar com ela. Depois vai tomar um café com Bárbara e serve de confidente à amiga que continua atormentada com o facto de Tomás insistir em ser pai quando ela não está preparada e não sabe se pode ter filhos. Marcelo aconselha-a a falar com ele e Bárbara acaba por fazê-lo. Tomás mostra-se muito compreensivo e aceita ficar com ela sem pressionar para que ele engravide.

Bárbara conversa com Tomás sobre o desejo que ele tem de ser pai e assume que não irá prendê-lo a qualquer compromisso. Tomás, por seu lado, mostra-se muito compreensivo e aceita ficar com ela sem pressionar para que ela engravide.

Rita confidencia a Piedade que está de saída para ir passear de barco com o tio mas deixa claro que não tenciona assistir à missa que Samuel vai celebrar pela hora do almoço.

Hugo troça de Rafael e diz que ele ainda vai apanhar um jeito no pescoço de tanto falar ao telefone com Rita. Gabriela repreende o namorado por ele gozar com o amigo e usar expressões menos próprias. Rafael recusa que seja namorado de Rita.

Narcisa regressa ao anexo onde Tó vive, curiosa pela conversa que ele quer ter sobre Bruno. O ex-marido propõe-lhe que transfira as suas quotas da empresa para o filho, fingindo-se preocupado com o facto de César tentar expulsá-la da empresa. Narcisa acha que a conversa que ele está a fazer não tem sentido e recusa a proposta.

Paula faz o choradinho a Tiago para que a deixe treinar no Aliança sem pagar e ele faz-lhe o favor, atendendo a que ela acabou de fazer uma campanha para o clube. Entretanto, Paula recebe uma chamada de Tó, que a tenta seduzir. Desta vez, Paula resiste.