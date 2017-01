Resumo: 201º Episódio - 13 de janeiro (sexta-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Moisés escreve uma carta de despedida a Maria. Quando ela a lê conta em lágrimas a Marcelo que o marido emigrou.

Cármen considera a possibilidade de desistir de ir fazer o retiro da lua por causa da lesão de Sofia mas a neta, que conversa por videochamada com Daniel e Júlia insiste para que ela vá como tinha planeado e conta com a ajuda do pai e da irmã para convencer a avó.

Maria fica espantada quando Rosa a informa de que vai começar a trabalhar nas estufas do Montijo e também preocupada a pensar que vai ter de se haver sozinha com o trabalho no café. Só que nesse momento, Joana aparece e Rosa esclarece Maria que voltou a contratar a rapariga para a ajudar.

Hugo estranha a saída rápida de Gabriela para ir ao shopping.

Tó vai ter com Narcisa ao seu gabinete e tenta seduzi-la mas ela resiste e faz com que ele se vá embora. No entanto fica muito perturbada com a investida do ex-marido. Já na galeria da Floriz, Tó telefona a Paula e convida-a para jantar, dizendo que pretende compensá-la por a ter enganado. Ela responde-lhe que não deve ter essa expectativa mas também não diz que não. Depois de desligar, Tó fica pensativo mas confiante de que levará a água ao seu moinho.

Tiago entrega a Paula o cheque pelo seu trabalho como modelo fotográfico e ela lamenta-se por não ter trabalho e por sentir-se descriminada por ser mulher. Apesar do desânimo a arquitecta garante que vai utilizar a sua beleza para conseguir dar a volta à situação.

Rui fica descorçoado quando Renata lhe conta que decidiu aplicar o dinheiro que Artur lhe deu num negócio que consiste em vender objectos sexuais e a dar conselhos sobre sexo já que se considera uma entendida na matéria. Perante o cepticismo do pai, Renata insiste que quer ter o seu apoio, recusando as suas críticas.

Marcelo vai a casa da mãe para a visitar e fica logo irritado porque quem lhe abre a porta é César. O médico conta que o pai está estável mas que o colega que o está a acompanhar decidiu mantê-lo nos cuidados intensivos por precaução. Rute confessa a sua preocupação enquanto César diz que se vai refugiar no trabalho para não pensar naquele problema, acrescentando que está ocupado a fazer o projecto para o novo café da Floriz. Marcelo fica indignado e acusa o irmão de para além de ter roubado Rosa agora ainda lhe vai fazer concorrência. Rute tenta pôr cobro a mais um momento de tensão entre os filhos mas César acaba por se retirar.

Samuel comenta com Piedade a sua preocupação sobre o estado de saúde de Fialho. Rita decide animar o tio e sugere-lhe que comprem um bolo de anos para festejarem o seu aniversário mas ele responde que não quer fazer festa, contentando-se com o passeio de veleiro que vai dar com ela.

Marisa adia o almoço que tinha combinado com Tomás e conta-lhe muito entusiasmada que foi contratada para organizar um casamento. O irmão abraça-a e diz que está muito feliz por ela.

Sem perder tempo, Marisa encontra-se com a noiva para acertar com ela os pormenores da boda e encanta a rapariga com o seu dinamismo e bom humor.

Gabriela muda o visual e veste roupas que deixam Hugo perfeitamente rendido. A tal ponto que a agarra e beija com paixão caindo com ela no sofá. Só não fazem amor ali mesmo porque Bruno chega entretanto e os manda para o quarto.

Tó convence Narcisa a passar em sua casa à hora de jantar a pretexto de conversarem sobre Bruno.