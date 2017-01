Resumo: 200º Episódio - 12 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

César procura Narcisa para saber se há alguma coisa a tratar na empresa e ela conta-lhe que foram sabotados por Rosa que com essa sua acção também lhes roubou um cliente importante. Para evitar que o incidente se repita, Narcisa sugere que coloquem câmaras de vigilância na Floriz e César aceita. Entretanto, cínico, o arquitecto conta que foi procurado por Palmira e que aceitou pagar-lhe para ela não revelar a Sofia e à família que se fez passar pela mãe dela. Narcisa fica surpreendida e contrariada, pois sabe que ainda não foi desta que conseguiu afastar César do seu caminho. Ele aproveita para a forçar a assinar o contrato de aluguer do armazém onde vai ficar instalado o novo café da Floriz.

Hugo mostra a Gabriela as fotos que tirou no Aliança com Paula e ela, apesar dos ciúmes, acaba por concordar que ele até ficou sexy. Hugo assume que gostou de fazer o trabalho e até encara a possibilidade de vir a ser modelo.

Paula, por seu lado, lamenta-se a Tiago por não conseguir encontrar emprego.

Sofia decide ficar em Portugal mais algum tempo para recuperar da luxação que fez no braço e Cármen fica radiante por ficar com a neta por mais algum tempo. Rodrigo é decisivo para convencer Sofia a recuperar junto da família.

Artur paga a Renata o dinheiro que lhe devia e acaba por conseguir que a separação definitiva seja selada com um abraço e muita emoção.

Mais tarde, Artur conta a Celeste a conversa que teve com a ex-namorada e assume que vai ser difícil recuperar o dinheiro que teve de lhe devolver. Celeste promete ajudá-lo e conforta-o com um beijo.

Piedade conta a Samuel que já visitou Fialho mas que ele ainda está muito combalido e que ainda não é ele. Marcelo liga a Piedade naquele momento e dá-lhe a boa nova de que Fialho está a recuperar bem e que no dia seguinte até já poderá deixar os cuidados intensivos.

Paula vai a casa de Maria avisar Hugo de que como a campanha fotográfica que fizeram no Aliança foi um sucesso foram convidados para publicitar um supermercado. Entretanto, Tó não tem o que comer em casa e vai pedir ajuda a Bruno e Paula fica espantada e incrédula quando o vê a falar com o filho. Tó também fica muito tenso sem saber como se justificar a Paula por ter desaparecido depois de lhe ter feito uma proposta de trabalho.

Tó justifica a Bruno que conheceu Paula na Floriz e ela, apesar de espantada com aquela mentira acaba por corroborar a versão dele. Quando Bruno os deixa a sós, Tó reconhece que mentiu ao filho e confessa a Paula que a enganou ao fazer-se passar por um empresário oferecendo-lhe trabalho. Ela fica indignada mas Tó pede-lhe que passe em sua casa depois do jantar, prometendo explicar-lhe tudo. Paula acaba por aceitar a proposta, curiosa com o que ele tem para lhe dizer. Bruno, regressa da cozinha e entrega ao pai um saco com comida e ele vai-se embora. Paula propõe-se ir ajudar Hugo e Gabriela a fazer o jantar para não ter de conversar mais com Bruno sobre as circunstâncias em que conheceu o pai dele.

Moisés faz uma visita a Maria no café da Floriz e pergunta-lhe com a sua habitual desconfiança de onde veio o dinheiro que ele viu depositado na conta. Maria fica muito desagradada com os modos do marido e depois de o repreender conta-lhe que quem ganhou o dinheiro foi Rafael com a venda de uns desenhos para Inglaterra. Moisés disfarça a sua satisfação e limita-se a reconhecer que estava errado quanto ao talento do filho. Maria aproveita para o censurar por não passar tempo nenhum com o rapaz e acrescenta que ele bem podia passar lá por casa com frequência para ver como ele está. Moisés fica melindrado com as críticas da mulher mas fica também a digerir as suas palavras.

Ao jantar, Hugo sugere que Bruno e Rafael dividam o quarto para que a sala fique mais livre para socializarem mas os amigos não estão nessa disposição. Gabriela sente uma ponta de ciumes quando Paula realça alguns dotes de Hugo mas acaba por se deixar cativar pela simpatia de Paula e conversa entusiasmada com ela sobre assuntos de mulheres.

Lia, confessa muito desanimada a Nando que está cheia de saudades de Hugo e ele convence-a a sair consigo para se divertirem na noite. Lia aceita com a condição de Nando não tentar seduzi-la.

Tó justifica-se a Paula por a ter enganado e diz que o fez para se aproximar de Narcisa. A arquitecta não fica muito convencida com aquela história mas Tó conta que pensou que ela seria a pessoa indicada para o ajudar a chegar à ex-mulher porque trabalhou na Floriz e acrescenta que se quer vingar de Narcisa porque ela o roubou e fugiu com o filho quando estavam juntos. Paula acaba por acreditar na história de Tó e acaba por confessar que também ela tem um ódio de estimação e que é César.