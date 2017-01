Resumo: 199º Episódio - 11 de janeiro (quarta-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Apesar de o pai estar no hospital em estado grave, César continua à procura de uma casa para morar e dá conta disso à mãe. Rute recrimina-o por escolher mal o momento para aquela conversa e dispara que tem mais com que se preocupar.

Hugo encara com grande entusiasmo o seu trabalho como modelo fotográfico do Aliança e deixa Paula muito constrangida quando se despe à sua frente. A sessão fotográfica acaba por ser um êxito e Paula acaba por achar alguma graça ao modo sedutor de Hugo. Tiago não resiste a ir apoiar a mãe e vai ter com ela ao hospital. Piedade continua muito aflita a aguardar por mais notícias de Fialho e agradece ao filho o apoio que lhe foi prestar, confessando que estava a precisar dele.

Sofia e Cármen conversam com Daniel e Júlia através de uma videochamada e percebem que eles estão radiantes com a viajem a Estocolmo e com a companhia de Mara.

Ana conta a Narcisa que César não foi trabalhar porque o pai dele sofreu um acidente mas a patroa desvaloriza o assunto e insinua com desprezo que o arquitecto não gosta de trabalhar. Entretanto, Narcisa telefona ao cliente a quem cancelou a encomenda das Flores e explode de raiva quando ele a informa que decidiu mudar de fornecedor e que agora fará negócio com Rosa e com a Rainha das Flores. Descontrolada, Narcisa acusa a irmã de a ter sabotado e promete matá-la. Tó tenta acalmá-la mas sem sucesso. Nesse momento, Narcisa manda que Tó a deixe a sós para atender uma chamada e fica muito satisfeita quando o detective que contratou a informa de que conseguiu descobrir o paradeiro de Palmira. Narcisa agradece a informação e pede-lhe um favor.

Rafael confronta Bruno com o facto de ter encontrado o seu x-acto nas estufas e pergunta-lhe directamente se foi ele quem destruiu as flores que estavam para entregar.

Narcisa atrai Palmira a um quarto de hotel e quando ela tenta fugir dela agarra-a pelos cabelos e atira-a com ar ameaçador para cima da cama e diz que vai encerrar com ela de vez um assunto que têm pendente desde a última vez que se viram. Palmira fica em pânico.

Narcisa atemoriza Palmira, furiosa com o facto de ela ter revelado a César que se fez passar pela mãe de Sofia e chega mesmo a estrangulá-la com uma echarpe. Palmira suplica pela sua vida mas quando Narcisa alivia a pressão do lenço consegue libertar-se e ataca-a com uma faca. Por momentos, Palmira assume o controlo da situação mas Narcisa consegue desarmá-la e depois de a fazer prometer que nunca mais a vai prejudicar, expulsa-a do quarto, ficando cheia de raiva.

Rafael insiste em perguntar a Bruno se foi ele que sabotou a encomenda de flores da Floriz mas o amigo finge-se indignado e afirma que nunca iria prejudicar a mãe. Rafael fica na dúvida sem conseguir perceber se o amigo está a falar verdade.

Palmira procura César e faz chantagem com ele, ameaçando contar à família de Sofia que se fez passar pela mãe dela, fazendo-o perder a vantagem que tem sobre Narcisa que não quer ver esse segredo desvendado. César fica furioso mas é obrigado a ceder, passando um cheque avultado à mulher.

Sofia promete a Cármen ir ao cinema com ela depois de fazer a sua corrida, depois de a avó confessar que já está com saudades dela apesar de ainda não ter regressado aos Estados Unidos. Entretanto, Cármen recebe a chamada de uma amiga e combina com ela fazerem juntas o retiro da lua. Sofia, por seu lado, fala por videochamada com Rodrigo, seu treinador e novo namorado. Cármen consegue aperceber-se da conversa e Sofia apresenta-lhe o rapaz. Depois de Sofia desligar o telefone, Cármen pergunta-lhe se ela namora com Rodrigo mas a neta nega. Cármen fica desconfiada de que ela não lhe está a dizer a verdade.

Zé Manuel fica incomodado mas disfarça quando Beatriz comenta com ele que Ana Clara partilhou com ela a tragédia de ter perdido uma filha. A sós com a mulher, repreende-a por ter falado com a patroa de um pormenor íntimo da sua vida e promete voltar ao assunto quando estiverem em casa. Ana Clara fica muito tensa com a atitude possessiva do marido.

Rosa conta a Marcelo que destruiu a encomenda de flores de Narcisa e que com isso lhe roubou o cliente. Marcelo não esconde a sua preocupação e lembra-lhe que a irmã pode ser muito perigosa. Rosa reafirma o seu desejo de vingança e tranquiliza-o.

Marcelo centra então a sua preocupação no estado de saúde do pai, ignorando quando é que ele acordará do coma em que se encontra. No entanto, a espera acaba por não ser grande e Fialho acorda no hospital e Piedade é a primeira a ser avisada, ficando muito aliviada e comovida, apoiando-se em Tiago que está a seu lado.

Sofia regressa da corrida muito magoada num braço e conta a Cármen que tropeçou e caiu. A avó não transige e obriga-a a ir ao centro de saúde.