Resumo: 198º Episódio - 10 de janeiro (terça-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Renata anuncia a Nando que já tem a mala feita para regressar a Lisboa e reafirma a sua intenção de fazer com que Artur pague o dinheiro que ela lhe deu quando ambos estavam envolvidos no projecto da Nova Vaga. Lia, aparece desesperada por não conseguir alugar um quarto pelo preço que pode pagar e abraça Nando em sinal de agradecimento depois de ele dizer que lhe aluga o quarto interior que tem disponível no hostel.

Artur, indignado assume perante Celeste que não vai devolver a Renata o dinheiro que ela lhe exige. Tiago fica alarmado ao receber a notícia de que Fialho sofreu um acidente grave.

Marcelo aguarda no hospital que o pai ali dê entrada e troca um abraço com Bárbara que o tenta confortar. Rosa fica enciumada quando chega ao pé deles e os vê abraçados. Marcelo nem repara e dirige-se a Rosa para a abraçar. Bárbara deixa-os a sós e Neves aparece entretanto para avisar Marcelo de que o pai acabou de chegar. Marcelo precipita-se com o colega para ir ver o estado de Fialho. Ao chegar ao pé dele fica em choque e entrega o pai aos cuidados de Neves.

Bruno introduz-se nas estufas pela calada da noite e trata de sabotar a grande encomenda de flores que a Floriz conseguiu. No entanto, não se apercebe que deixa cair o x-acto no chão. Quando regressa a casa, esconde de Rafael o que andou a fazer e assim que pode envia uma mensagem a Rosa, avisando a tia de que correu tudo bem.

Rosa, não perde a oportunidade de enxovalhar César quando ele chega ao hospital e faz questão de lhe lembrar que roubou a namorada do próprio irmão, no caso ela. César fica irritado.

Rute, Rui e Piedade chegam muito aflitos ao hospital, sedentos de informações sobre o estado de saúde de Fialho. César diz que ainda não sabe de nada e Rosa cumprimenta-os adiantando que Marcelo já se juntará a eles.

Marisa, Bárbara e Tomás comentam o acidente de Fialho, esperançados em que ele consiga sobreviver.

Marcelo aparece finalmente depois de ter estado a acompanhar os exames de Fialho e quase em lágrimas anuncia a Rute e Piedade que o estado do pai é muito grave.

Marcelo anuncia muito abalado que o pai está em estado grave e que vai ser imediatamente operado à cabeça. O médico esforça-se por esconder as emoções, enquanto Piedade e Rute ficam em choque com a notícia que acabam de receber. Rui e César estão angustiados e com dúvidas sobre a recuperação de Fialho e Marcelo ainda acrescenta que o pai pode vir a ter mais complicações porque também lhe foram detectadas lesões na coluna e aumenta a apreensão de todos.

Em casa, Tiago lamenta-se a Rita por não estar ao pé da mãe num momento tão delicado como o que ela está a viver.

A cirurgia de Fialho está prestes a começar e nem Rute nem Piedade querem deixar o hospital, apesar de a intervenção ser demorada. Marcelo confirma que o pai está entregue em boas mãos e desaba finalmente a chorar quando fica a sós com Rosa, aninhando-se no seu abraço.

Enquanto se prolonga a espera pelo final da cirurgia de Fialho, Rute tem o impulso de se aproximar de Piedade para a confortar mas no último instante perde a coragem para o fazer.

Depois de a cirurgia de Fialho termina, Marcelo anuncia que tudo correu bem mas ressalva que o pai está em coma e que só quando acordar poderão ter uma noção mais real do seu verdadeiro estado. Todos concordam em regressar a casa para descansar depois de uma longa jornada, com excepção de Piedade que insiste em permanecer no hospital.

Raul descobre que a grande encomenda de flores da Floriz foi sabotada e dá o alarme.

Gabriela fica cheia de ciumes quando vê Hugo todo bem arranjado para sair de casa, entusiasmado com o trabalho que vai fazer como modelo fotográfico no clube.

Tó prepara-se para tomar o pequeno-almoço mas a sua tranquilidade é abalada ao ler no jornal que um companheiro de assalto que ele traiu fugiu da cadeia, temendo que ele o procure para se vingar.

Na Floriz, com as flores todas estragadas por um pesticida, Narcisa dá largas à sua fúria e pergunta em tom acusador a Hugo, Rafael e Gabriela como é que aquilo aconteceu. Nenhum dos jovens tem a resposta mas Rafael repara que junto à banca das flores está caído o seu x-acto. Comprometido e sem saber como é que aquilo ali foi parar, Rafael apanha o objecto e guarda-o intrigado sem que ninguém veja.

Cheia de raiva, Narcisa é obrigada a telefonar ao cliente e a desculpar-se por falhar a encomenda.

Raul, Gabriela e Rafael procuram perceber quem poderá ter destruído as flores que estavam para entregar mas não conseguem chegar a qualquer conclusão.

Entretanto, Rosa e Bruno festejam o facto de terem conseguido sabotar Narcisa e por lhe terem roubado o cliente, pois serão a partir de agora os seus novos fornecedores de flores. Rosa partilha ainda com o sobrinho que Fialho está no hospital e que foi operado, depois de ter sofrido um grave acidente.