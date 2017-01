Resumo: 197º Episódio - 9 de janeiro (segunda-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Inês e Sofia aparecem de surpresa em casa de Tiago e contam-lhe, mostrando as provas que recolheram através da gravação de telemóvel, que Tadeu anda a traficar comprimidos ilegais no Aliança. Tiago fica estupefacto e decide acompanhá-las até ao clube. Antes de sair, grita por Ana Clara para a avisar. Sofia estranha que o amigo chame pelo nome da sua mãe mas acaba por desvalorizar quando ele diz que se trata da nova empregada. Ana Clara, que já avistou Sofia, esconde-se para que a filha não a veja.

Entretanto, alheio a que foi descoberto, Tadeu oferece os seus comprimidos milagrosos a Marisa mas ela recusa, considerando-se uma mulher em forma.

Fialho e Piedade namoram nas Azenhas do Mar e trocam carinhos entre si reafirmando o amor que sentem um pelo outro.

César encontra-se com Palmira e convence-a a confessar que Narcisa a levou a fazer-se passar pela mãe biológica de Sofia e que acabou por conseguir que a rapariga perdesse o bebé.

Marcelo pergunta com alguma desconfiança a Nuno como é que estão a decorrer as aulas em casa. O filho confirma que está a gostar da experiência e confessa que prefere jogar na consola com Júlia ou outro amigo qualquer porque o pai não lhe dá luta. Marcelo retribui a brincadeira.

Maria conta a Rosa que Moisés a aconselhou a livrar-se de Tó mas a patroa tranquiliza-a acreditando que ele nunca fará mal ao filho ou a qualquer dos amigos, apesar de ser um bandido.

Fialho e Piedade encontram-se com Rui e Rute a passear pelas Azenhas do Mar e o ambiente entre os casais, embora se tratem com cordialidade, é de grande tensão.

Na companhia de Artur, Tiago despede Tadeu por ele andar a traficar comprimidos ilegais no clube, confrontando-o com a gravação que Sofia fez quando negociou com ele. Tadeu fica furioso com Tiago e quase lhe bate, valando a intervenção de Artur. Tiago fica indeciso sobre se deve ou não denunciar o professor à polícia.

César confronta Narcisa com a gravação da conversa que teve com Palmira e ameaça contar a Bruno que ela fez com que Sofia perdesse o bebe, tal como as outras tropelias que fez. Narcisa percebe que César não está a brincar e fica bastante incomodada por não ter conseguido livrar-se do concorrente.

Fialho prepara a máquina para tirar uma foto com Piedade mas quando se prepara para ir para junto dela, escorrega numa pedra e cai num precipício. Piedade grita por Fialho com grande aflição.

Piedade fica muito aflita com a queda de Fialho e procura localizá-lo. Desesperada decide telefonar a Rui e Rute para pedir ajuda. O casal vai em seu auxílio depois de chamar os bombeiros e detectam Piedade a tentar descer pela ravina na tentativa de chegar ao companheiro. Preocupados com a possibilidade de também ela cair, Rui e Rute convencem-na a regressar e começam a descer por um trilho seguro que descobriram. Entretanto, conseguem avistar Fialho que está inanimado no fundo da escarpa.

César vira o jogo a seu favor e chantageia Narcisa, ameaçando mostrar a Bruno a gravação que fez com Palmira e onde ela a acusa de a ter feito passar pela mãe de Sofia e de lhe ter provocado o aborto. Narcisa fica furiosa mas tem de resignar-se a continuar com César na empresa. Tó estranha que Narcisa tenha desistido de expulsar o arquitecto mas ela assume que o plano falhou e que têm de pensar noutra forma de o afastar da Floriz.

Bruno e Rafael estranham que César tenha ficado muito bem-disposto de repente, quando há umas horas estava bastante agitado.

Narcisa confia a Bruno uma grande encomenda de flores e ele avisa Rosa assim que fica sozinho.

Apesar da insistência de Sofia e Inês, Tiago recusa apresentar queixa de Tadeu na polícia, argumentando que ele pode ser preso por ser reincidente.

Rita fica muito entusiasmada com o convite de Rafael para saírem juntos mas acaba por ter de desistir da ideia porque Samuel tem outros planos para o mesmo dia. É que o padre faz anos e quer que Rita vá passear com ele num veleiro de um amigo.

Rute e Rui chegam finalmente a Fialho e confirmam que ele está vivo, embora desmaiado. Rui avisa Piedade, que lhe confirma que já ouve as sirenes da ambulância que chamaram ao local.

Rute avisa Marcelo da tragédia que aconteceu com o pai e o médico telefona a César para o informar do sucedido. César sai disparado para o hospital sem falar com ninguém.

Narcisa contracta um detective privado para localizar Palmira.

Rafael provoca Gabriela dizendo que o clube está cheio de miúdas giras que vão babar-se quando virem Hugo a fazer de modelo. Gabriela fica furiosa e atira ao chão a salada que esteve a fazer, saindo disparada para o quarto. Hugo repreende Rafael que se desculpa dizendo que só estava a brincar.