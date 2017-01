Resumo: 196º Episódio - 8 de janeiro (domingo)

ana antonio bento

Tomás trabalha na oficina com Daniel e partilha com ele as suas dúvidas sobre a relação com Bárbara, assumindo a vontade de ter filhos com ela, mas sem saber se ela estará nessa disposição. Entretanto, Daniel faz uma pausa na conversa e atende uma chamada de Mara que confirma com grande agrado que ele só está à espera de que Sofia e Júlia regressem do café de Rosa para ir para o aeroporto. Mara conta que já marcou mesa num restaurante em Estocolmo e Daniel combina telefonar-lhe antes de o avião descolar. Sofia e Júlia entram muito animadas na oficina e Daniel despede-se da filha mais velha, desejando-lhe um bom regresso aos Estados Unidos. Sofia abraça-o e Júlia junta-se à despedida emocionada fingindo estar com ciúmes da irmã.

Sofia espera que Tadeu apareça no bar do Aliança e depois de se apresentar consegue convencê-lo de que está interessada em adquirir os comprimidos que ele anda a vender às escondidas. O treinador cai na armadilha e depois de lhe fazer as devidas recomendações aceita encontrar-se com ela no dia seguinte, ali mesmo, para lhe entregar o produto.

Ana Clara começa a trabalhar em casa de Piedade que fica muito satisfeita assim que ela aparece. Fialho apressa Piedade para partirem para as Azenhas do Mar e Samuel apressa Rita para irem almoçar.

Ao mesmo tempo, Rute e Rui encaminham-se para a porta da rua com as suas malas de viajem, desejando já não encontrar César quando regressarem do passeio às Azenhas do Mar.

Depois de a mãe o ter mandado embora de casa, César telefona a um amigo e pede-lhe que lhe encontre um apartamento à sua altura. Assim que termina a chamada, atende Laura que aceita jantar com ele para discutirem a requalificação do jardim da sua casa. César fica muito satisfeito.

Raul apresenta-se a Rafael mas o rapaz já não se lembra dele. No decorrer da conversa, Raul fica a saber que Maria e Moisés já não estão juntos.

Tiago convence Paula a fazer de modelo fotográfico na campanha dos novos equipamentos do Aliança e pede ajuda a Marisa para que descubra um modelo masculino. Perante as dificuldades que encontra, Marisa vai convidar Hugo para fazer o trabalho mas conta com a oposição de Gabriela que só a muito custo, por causa dos ciumes que sente, permite que o namorado aceite o convite.

Raul faz uma visita a Rosa no café e conta-lhe que apesar de trabalhar na Floriz estará sempre ao seu lado.

Maria conta a Rafael que o dinheiro da venda das t-shirts que ele desenhou já está disponível e fica comovida quando o filho se dispõe a partilhá-lo com ela por saber que ela está a necessitar.

Tó paga a renda do anexo a Maria e agradece-lhe por lho ter alugado, mostrando-se muito simpático a explicar que está a tentar remediar os erros que cometeu na vida, como abandonar o filho tão novo. Maria não retribui a simpatia e mantém-se distante a ouvir as justificações dadas pelo pai de Bruno.

Sofia fica incrédula quando Cármen lhe conta que Maria alugou o anexo ao pai de Bruno mas a avó adverte que Rosa incentivou a que ela o fizesse.

Em conversa com Marisa, Sofia confessa que já se envolveu sentimentalmente com o seu treinador português nos Estados Unidos e assume que Bruno é passado.

Bruno vai ao anexo buscar um livro de que se esqueceu e Tó tenta fazer conversa com o filho oferecendo-lhe uma cerveja. Bruno mantém-se distante e frio, apressando-se a ir embora.