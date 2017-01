Resumo: 195º Episódio - 7 de Janeiro (sábado)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Marcelo está com Fialho e conta ao pai que a mãe acabou de expulsar César de casa. Fialho confessa que já não sabe o que fazer para que ele não se meta em mais problemas.

Renata conversa com Nando e mostra-se determinada a reaver o dinheiro que deu a Artur para a Nova Vaga e assume que precisa de capital para fazer um investimento de que não quer falar.

Lia chega à Madeira muito desanimada e Renata esforça-se por confortá-la.

Hugo e Rafael não se entendem na cozinha mas fazem tréguas para não perturbarem Gabriela que está de calculadora na mão a tentar descobrir uma forma de pagarem a multa que a ASAE lhes pode vir a passar. A única solução que encontra é trabalharem mais.

Daniel finge-se desinteressado do que se passou na inauguração do café de Rosa mas Sofia e Cármen aguçam-lhe o apetite e contam que Narcisa apareceu só para provocar a irmã mas que depois de ela sair o evento foi um sucesso. Cármen partilha com o filho e a neta a discussão que teve com César em casa de Rute.

Rute mostra-se insegura a Rui sobre se terá feito bem em expulsar César de casa mas o namorado apoia a sua decisão e aconselha-a a não se enervar com a situação. Nervosa a sério fica Rute quando Fialho aparece para ir buscar um documento de que precisava. Apesar da tensão que se gera entre ambos a conversa até corre de forma civilizada e Fialho apoia a decisão que Rute tomou de mandar César embora.

Piedade fica cheia de ciumes ao saber que Fialho foi a casa da ex-mulher e faz-lhe sentir o seu desagrado. Ele defende-se e desvaloriza o assunto, reafirmando que apenas gostava de se dar bem com a mãe dos filhos. Tiago e Rita aparecem entretanto e Piedade comenta com o filho os conselhos que ele deu a Fialho sobre locais que podem visitar e ele confirma que escolheram as Azenhas do Mar para passearem.

Curiosamente, também Rui e Rute escolheram passar uns dias fora nas Azenhas do mar, sem saberem que Piedade e Fialho vão lá estar.

Hugo e Rafael ficam extasiados com a chegada à Floriz de Laura, mulher vistosa que pede para falar com César.

Laura apresenta-se a César como uma mulher recentemente divorciada e que pretende remodelar o jardim em redor da sua casa. O arquitecto fica entusiasmado com o projecto e acaba por convidar Laura para jantar.

Entretanto, Narcisa pergunta a Tó como é que está a correr o plano para afastar César da empresa e o ex-marido confirma que tudo está a acontecer como tinham previsto.

Depois de deixar a Floriz, Laura, cúmplice de Tó e Narcisa no plano para derrubar César, vai ter com Tó ao anexo e conta-lhe que as coisas estão a correr às mil maravilhas e que César já a convidou para jantar. Tó responde com agrado que ela sabe o que tem de fazer mas Laura avisa-o de que está na altura de lhe pôr dinheiro na mão porque ela não trabalha de borla.

Tó entrega a Laura um envelope com dinheiro dizendo que completará o pagamento quando ela executar o plano para que ele e Narcisa consigam afastar César do seu caminho.

César conta a Narcisa com grande entusiasmo que arranjou uma cliente rica que lhe pediu para remodelar o espaço exterior da casa e gaba-se desse feito. Narcisa ouve tudo com indiferença e prefere falar do contrato de aluguer do armazém para o novo café da Floriz, afirmando que a renda é um exagero e que só tratará de assinar ou não depois de saber quanto vão custar as obras no espaço. César fica irritado mas tem de se resignar à vontade de Narcisa, desejando que depois não seja tarde demais. Depois de ele sair do gabinete, Narcisa murmura que para ele vai ser mesmo tarde demais.

Rosa fala com entusiasmo do novo café e de como o negócio está a andar bem e promete que nunca mais lhe mentirá sobre nada. Mais tarde, Marcelo desabafa com Bárbara sobre as desconfianças e inseguranças de Rosa, mostrando-se ainda melindrado por ela lhe ter escondido a verdade. No entanto, apesar de Bárbara querer aprofundar o assunto, Marcelo recusa-se a revelar o que é que Rosa lhe escondeu. A médica faz-lhe ver que Rosa foi corajosa ao ficar com ele e lamenta não ter a mesma coragem de estar a viver com Tomás, revelando que ele já falou em terem filhos, situação para que ela não está preparada, receando não ser capaz de engravidar.