Resumo: 194º Episódio - 6 de janeiro (sexta-feira)

Sofia e Cármen incentivam Daniel a ir à inauguração do novo café de Rosa mas ele desculpa-se com o muito trabalho que tem para recusar o convite.

Antes da abertura do café, Rosa prova uma das tartes que Maria fez e tem uma memória de Daniel. Durante algum tempo fica absorta a olhar no vazio mas quando desperta, disfarça o momento que acabou de viver, ignorando Maria e Marisa. Entretanto, a chegada dos primeiros clientes acabam com a conversa.

Narcisa explica a Tó o plano que tem para afastarem César da empresa. O arquitecto não desconfia de nada e combina com o amigo a assinatura do contrato para o aluguer do armazém onde vão instalar o novo café da Floriz.

Rute conversa com Marcelo no hospital e queixa-se da convivência que tem em casa com César, incomodada por ele nem sequer ter pedido desculpa por ter roubado Rosa. Marcelo diz à mãe que agora que permitiu o regresso do irmão a casa, terá de viver com isso. Ela recusa-se a continuar com a vida que tem mas não diz a Marcelo o que pretende fazer com César.

Numa atitude provocatória, Narcisa aparece na inauguração do Rainha das Flores, o novo café de Rosa, apostada em confrontar-se com a irmã.

Narcisa provoca Rosa no café e recusa-se a ir embora quando a irmã lhe exige que saia. A troca de acusações entre as duas é violenta, tal como a reacção de Sofia que ameaça agredir Narcisa. Depois de ela sair, Sofia pergunta a Rosa como é que aguentou as provocações da irmã mas ela tenta tranquilizá-la afirmando que um dia será feita justiça.

Tó tenta reaproximar-se de Bruno mostrando-se interessado nos seus estudos mas o filho estranha a sua preocupação e não dá grande conversa. No entanto, Tó não desarma e sonda Bruno para tentar perceber se ele ainda mantém algum relacionamento com Rosa. O rapaz esquiva-se e afirma que não fala com a tia, fazendo questão de frisar que não gostou do que a mãe fez a Rosa.

Beatriz fica radiante com o trabalho de Ana Clara e pelo facto de Nuno também ter gostado de estar com a nova empregada enquanto ela esteve no clube. No entanto, fica intrigada por Ana Clara revelar algum temor e preocupação quando fala do marido e pelo facto de ela ficar nervosa ao conversar sobre a filha que diz ter perdido.

Piedade fica muito irritada com a empregada doméstica que a avisou de que vai faltar ao trabalho mais uma vez e decide pedir a Beatriz o contacto de Ana Clara para a contratar.

Inês conta a Sofia que se sentiu mal no clube depois de ter tomado comprimidos ilegais para emagrecer que Tadeu lhe vendeu e que ele a ameaçou quando ela lhe exigiu que acabe com o negócio no Aliança. Sofia fica estupefacta e aconselha Inês a avisar Piedade. No entanto, ela receia que seja a palavra de um contra o outro e pede a Sofia que a ajude a pôr em prática um plano que permita apanhar o treinador em flagrante.

César chega a casa mais cedo do que o previsto e encontra Cármen que está a ter aula de pintura com Rute. Cármen não se controla e discute com o arquitecto, acusando-o de ter roubado Rosa aliando-se a Narcisa. César reage com indignação e ofende Cármen, levando a que Rute o repreenda. Depois de Cármen se ir embora, Rute discute com o filho e expulsa-o de casa. Depois, muito perturbada, envia uma mensagem a Marcelo e avisa-o do que aconteceu.