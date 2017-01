Resumo: 193º Episódio - 5 de janeiro (quinta-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Rafael vai pedir a Narcisa para chegar mais tarde à Floriz no dia seguinte porque quer estar junto da mãe no primeiro dia de trabalho dela. A patroa pressiona-o para dizer onde é que Maria vai trabalhar e ele acaba por se descair e revelar que a mãe vai trabalhar com Rosa no novo café que ela está a abrir. Narcisa fica furiosa e nega o pedido de Rafael. Bruno, que ainda apanha a parte final da conversa, censura a mãe por proibir Rafael de chegar mais tarde. Narcisa acusa-o de saber que a tia ia abrir um novo café e de lhe ter escondido esse facto mas Bruno finge que não sabia de nada.

Quando Maria chega a casa de Rosa, conta-lhe que Tó está a trabalhar na Floriz e que Rafael lhe sugeriu que lhe alugasse o anexo para morar. Rosa diz a Maria que o faça. Marcelo ouve atónito a conversa por perceber que Rosa lhe mentiu e pede-lhe explicações. Ela pede desculpa por não lhe ter contado a verdade e explica que tem um plano para se vingar de Narcisa, que pretende deixar a irmã na penúria e recuperar tudo o que ela lhe roubou com César.

Bruno fica surpreendido ao saber por Rafael que o pai vai alugar o anexo mas mostra-se receptivo à ideia. Gabriela chega carregada de sacos e pede-lhes que vão arrancar Hugo do anexo, pois não consegue que ele deixe a casa por causa do desgosto. Bruno e Rafael cumprem a missão, embora se esforcem por não rir das lamúrias de Hugo.

Gabriela vai ter com Sofia a casa dela e ela acaba por se insurgir contra o facto de Bruno ter ido trabalhar para a Floriz com a mãe, depois de tudo o que ela fez. Em jeito de confissão, acaba por revelar a grande empatia que tem com o seu treinador nos Estados Unidos. Gabriela, por sua vez, conta à amiga que perdeu o seu negócio artesanal de cremes de beleza e Sofia não esconde a surpresa ao saber que ela e Hugo eram os responsáveis pela Natural Chic.

Rafael mostra o anexo a Tó e ele fica satisfeito por se poder mudar para lá imediatamente. Depois de o rapaz sair, Tó vai esconder a sua arma.

Ana Clara leva o marido quando se apresenta em casa de Beatriz para acertar as condições em que vai ficar a tomar conta de Nuno.

Zé Manuel mostra-se uma pessoa rude e possessiva, para desconforto da mulher, insistindo em inscrever-se na natação do Aliança por causa dos problemas que tem nas costas. Nuno assiste à conversa da mãe com a futura empregada e parece aceitá-la bem.

Zé Manuel trava conhecimento com o padre Samuel quando se vai inscrever no clube e mostra-se interessado em começar a frequentar a paróquia.

Piedade deixa Inês furiosa porque decreta que só a deixará voltar a treinar quando ela fizer exames médicos, pois não quer que os sócios andem a desmaiar pelo clube.

Inês fica muito irritada e vai tirar satisfações com Tadeu, acusando-o de andar a vender comprimidos para emagrecer, que fazem mal às pessoas. Tadeu mostra-se agressivo e insinua a Inês que deve manter-se calada se não quiser ter problemas.

Rafael faz as honras da casa a Bruno e indica-lhe onde estão as coisas. Hugo e Gabriela levantam-se cheios de dores nas costas e reclamam que Maria tem de lhes arranjar um colchão novo para dormirem.

Gabriela conta a Bruno que esteve com Sofia e deixa-o apreensivo ao revelar que ela parece estar interessada no treinador que tem nos Estados Unidos, embora tenha negado que sinta algo por ele.