Resumo: 192º Episódio - 4 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Quando Bruno encontra Tó na Floriz tenta perceber as suas intenções ao ir trabalhar para as estufas mas o pai garante-lhe que está mudado e que só quer paz e uma nova oportunidade na vida. Bruno, escuta aquelas palavras com desconfiança e não sabe o que pensar.

Gabriela comenta com Sofia que Tó passou a trabalhar na Floriz e ela mostra a sua indignação a Cármen com o facto de Narcisa estar rodeada de toda a família na empresa e descarrega a sua ira em Bruno, apesar de a avó e também o pai acharem que o rapaz não tem culpa das decisões da mãe.

César trava conhecimento com Tó e este mostra-se muito cordial, disfarçando que está na empresa a pedido de Narcisa para se livrar dele.

Bárbara não esconde que está fragilizada pelo facto de a sua paciente ter perdido o bebé e Tomás conforta-a, revelando que desde que está com ela começou de novo a pensar em ser pai. Bárbara fica apreensiva, receando voltar a passar pela angustia de não conseguir ser mãe.

Daniel conta com orgulho a Mara que acabou de receber mais uma tranche do dinheiro correspondente ao candeeiro que desenhou e confessa que gostava de esfregar na cara de Narcisa o extracto da sua conta bancária para rebater a ideia que ela fez passar de que ele sempre viveu à custa de Rosa. Mara acusa a referência de Daniel e acha que ele está sempre a pensar em Rosa. Ele desvaloriza e reconhece o bem que Mara lhe faz, deixando-a mais satisfeita.

Rosa fica indignada e mostra a sua estranheza quando Bruno lhe conta que a mãe contratou o pai para trabalhar nas estufas, instando o sobrinho a vigiá-los e a descobrir o que se passa entre eles. Bruno, assegura que vai estar atento a Narcisa e Tó.

Maria conta a Rosa que ainda não conseguiu alugar um quarto decente para morar porque as rendas são muito caras e teme que isso a impeça de poder trabalhar no café. Rosa resolve o problema e convida-a para ir morar com ela e com Marcelo até conseguir resolver o problema. Maria fica agradecida e comenta que já consegui alugar os quartos de sua casa a Hugo, Gabriela e Bruno. Rosa, ao ouvir o nome do sobrinho, passa a ideia que ainda está zangada com ele. Entretanto, a conversa é interrompida pela chegada da empresa que entrega o mobiliário do café, levando a que Rosa e Maria se entusiasmem e comecem a arrumar tudo.

Beatriz e Nuno mostram-se optimistas depois de terem dado o primeiro dia de aulas em casa mas Marcelo continua muito céptico com o facto de o filho ter deixado de frequentar a escola.

Tadeu continua a vender no clube os seus comprimidos ilegais para emagrecer e fica muito enervado quando Inês desmaia e é transportada em braços por Samuel e Fialho. A rapariga acaba por recuperar mas todos estranham a situação. Tadeu fica muito nervoso mas esforça-se por desvalorizar o problema.

Rosa conta a Artur que o café da Floriz fechou e que vai reabrir uma nova casa que se vai chamar Rainha das Flores. Ele promete continuar cliente e revela que ali tinha ido para reunir com um cliente. Entretanto, Artur recebe uma chamada de Renata e um balde de água fria porque ela lhe exige de volta todo o dinheiro que investiu na Nova Vaga, uma vez que já não estão juntos e que deixou de confiar nele.

Bruno, não esconde o incómodo quando Gabriela lhe conta que vai estar com Sofia e acaba por confessar que o que os problemas que viveram foram de tal forma graves que não permitem que voltem a estar juntos.

Sofia comenta com Piedade, Beatriz, Tiago e Fialho o desmaio de Inês e afirma que não ficou convencida de que ela tenha ficado recuperada como disse. Beatriz pede ajuda aos amigos para encontrar uma pessoa que possa tomar conta de Nuno nos tempos em que ela não puder.

Sem que Sofia veja, Ana Clara entra no clube e depois de se dirigir a Joana, pede-lhe para falar com a responsável pois anda à procura de emprego.

Beatriz pressiona Piedade para que dê emprego a Ana Clara mas ela dispõe-se apenas a recebê-la por cortesia, reafirmando que o Aliança não é uma agência de emprego. Enquanto espera para ser recebida, Ana Clara avista Sofia e esconde-se dela de forma a não ser vista. Quando Beatriz a aborda para a levar ao gabinete de Piedade, Ana Clara procura saber mais sobre a filha que rejeitou quando ela a procurou na sapataria onde trabalhava.

Piedade faz ver a Ana Clara que não a pode contratar, embora fique sensibilizada por ela confessar o seu desespero para encontrar trabalho. Beatriz pede ajuda a Samuel e o padre sugere-lhe que contrate a mulher para tomar conta de Nuno durante o tempo em que ela tem de estar a trabalhar no clube. Beatriz fica indecisa e diz a Ana Clara que precisa de saber mais sobre ela.