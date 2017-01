Resumo: 191º Episódio - 3 de janeiro (terça-feira)

ana antonio bento

Hugo e Gabriela, apesar dos esforços que fazem para iludirem o inspector da ASAE que lhes revista a casa, acabam por ser descobertos e instados a conversarem seriamente sobre a ilegalidade da produção dos produtos de beleza.

Lia, abraça-se Joana de forma dramática e queixa-se por ter de ir trabalhar para a Madeira onde não conhece ninguém.

César tenta convencer Narcisa a alugar um armazém para instalar o novo café da Floriz mas ela recusa a ideia, defendendo que o preço da renda é demasiado elevado. O arquitecto não desiste e leva consigo o amigo que é proprietário do espaço para ajudar a convencê-la. Narcisa fica furiosa com a insistência de César e depois de se ver livre de Hélder, discute com ele, afirmando irritada que a última vez em que confiou nas suas sugestões ele ficou-lhe com metade da empresa. César fica furioso e deixa claro que ela terá de partilhar consigo todas as decisões na Floriz.

Tal como combinou com Rosa, Bruno, aconselha Narcisa a desistir da compra da casa que queria adquirir. Ela estranha o interesse do filho e fica a pensar que ele quer ir viver com ela.

Rosa confessa a Marisa que está entusiasmada por estar prestes a abrir um novo café e retomar a sua vida.

Marcelo reconforta Bárbara que não conseguiu salvar um bebé de uma paciente que tinha a gravidez em risco e que acabou por perder a criança. A médica confessa que tem a pensado em ser mãe.

Piedade censura Fialho por ele ter pedido a Rute para ajudar Rita e diz que os problemas que têm serão de futuro resolvidos por eles.

Rita procura Rafael e explica-lhe porque é que sempre teve tendência para mentir. Sem que ele esteja à espera, acaba por beijá-lo, deixando-o sem saber o que dizer. Maria presencia o beijo e pergunta ao filho se Rita é a sua namorada. Ele, ainda perturbado, responde que não sabe e deixa a mãe desconcertada.

Lia conversa com Paula e tenta saber como é que é a vida na Madeira. A arquitecta está no entanto mais preocupada com o facto de Ângelo não lhe atender as chamadas, depois de lhe ter dito que queria contratá-la para renovar o seu empreendimento de turismo rural. Paula comenta com Lia que César disse mal dela mas estranha que ele não o tenha assumido e tenha dito que não conhecia Ângelo, começando a pensar que pode estar a ser enganada outra vez.

Depois de discutir violentamente com César, Narcisa chama Tó à Floriz e diz-lhe que decidiu aceitar a sua ajuda para correr com o arquitecto da empresa. Tó fica muito satisfeito com o pedido de Narcisa.

Rosa conta a Marcelo que Tó voltou e que foi visto no café da Floriz pelo filho de Maria na Floriz. No entanto, esconde do namorado que tem um plano para se vingar de Narcisa e recuperar a empresa que ela lhe roubou.

A troco de dinheiro, Narcisa convence Tó a trabalhar na Floriz e a executar o plano que ela tem para se livrar de César.

Gabriela e Hugo contam com grande preocupação a Bruno que foram apanhados pela ASAE a produzirem ilegalmente os produtos de beleza porque André os denunciou e temem agora por terem de pagar uma multa muito elevada sem terem dinheiro para isso. Apesar da gravidade da situação, Hugo revela que já pensou numa solução que poderá ajudá-los. Sem perder tempo, vai com os amigos dizer a Maria que decidiram alugar-lhe os quartos que ela tem disponíveis para pouparem dinheiro para pagar a eventual multa que venham a ter. Gabriela lamenta que o seu sonho tenha sido desfeito e Maria aconselha-a a mandar embora a tristeza.

Rosa mostra-se entusiasmada com a inauguração do seu novo café e Marisa empenhada em organizar com classe a festa do Rainha das Flores, na esperança de conseguir novos trabalhos.

Bruno fica espantado quando Narcisa lhe conta que decidiu dar uma nova oportunidade ao pai e empregá-lo nas estufas da Floriz. A mãe esconde que tudo não passa de um plano para se ver livre de César e afirma que Tó está diferente e merece a nova oportunidade que ela lhe está a dar.

Depois de revelar ao filho que decidiu dar emprego ao pai dele na Floriz. Narcisa vai ter com César e finge-se arrependida por ter recusado alugar o armazém para o novo café e diz-lhe para falar com o amigo de forma a fazerem o negócio. O arquitecto estranha que ela tenha mudado de opinião mas o facto de Narcisa justificar que ambos têm de fazer cedências para gerirem a empresa levam-no a não desconfiar das suas intenções. Ela aproveita para lhe pedir que aceite que Tó passe a trabalhar na Floriz e César deixa-se convencer.