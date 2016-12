Resumo: 190º Episódio - 2 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Sofia janta com Piedade, Fialho, Rita e Tiago. Piedade nota que o rapaz continua babado pela nadadora e acha que o jantar pode não ter sido boa ideia. No entanto, Sofia mostra-se descontraída a falar dos seus treinos nos Estados Unidos e nem repara.

É neste clima que surge Paula. Furiosa, vai a casa de Rute pedir satisfações a César e acusá-lo de ter dito mal do seu trabalho a Ângelo para a prejudicar. César nega e diz-lhe que não conhece nenhum Ângelo nem anda a falar mal dela mas Paula não acredita e empurra-o. César, já muito irritado com as acusações acaba por agarrá-la nos pulsos com violência obrigando à intervenção de Rui. César não gosta e empurra o namorado da mãe. Rute fica em choque. No entanto Rui reage com muita calma e pede a César para acabar com a conversa e a Paula para ir embora. César ainda fica mais furioso porque Rute parece acreditar mais em Paula do que nele que é seu filho.

Entretanto, na posse da informação que pretendia, Tó vai à empresa propor a Narcisa que lhe dê um trabalho na Floriz e em troca ajuda-a a livrar-se de César. Narcisa, no entanto, recusa a proposta e manda-o embora. À saída ainda encontra Bruno que também o manda embora.

Durante o treino no Aliança, Sofia cruza-se com Inês e a animosidade entre elas é evidente.

Com a ajuda de Rafael, Hugo tenta refazer o seu dia para tentar perceber quem é que o drogou para que ele deixe de ter uma boa prestação sexual com Gabriela. Ao fazer o raciocínio, Hugo chega a uma conclusão mas sai sem dizer nada a Rafael. Vai ter com a namorada e pede-lhe para deixar o telemóvel a gravar. Quando André chega, Hugo retira-se para a casa de banho mas fica a espreitar. Aproveitando um momento de distracção de Gabriela, André coloca um líquido no copo de Hugo. Assim que ele vê sai da casa de banho e ameaça-o. André nega que esteja a envenená-lo mas ao ver o filme não tem como negar. No entanto, coloca as culpas em Lia porque foi ela que teve a ideia. Hugo ainda fica mais furioso por ele não reconhecer que alinhou no plano porque gosta de Gabriela. Os dois começam a trocar uns estalos e depois uns murros até que André acaba por confessar que ama Gabriela desde sempre e que ela é a mulher da sua vida. André pede-lhe para deixar o burro e analfabeto do namorado. A rapariga não gosta nada de o ouvir a ofender o namorado e sai em defesa de Hugo, agredindo-o. Só a intervenção de Bruno acaba com a cena. André vai embora mas ameaça vingar-se.

Hugo e Gabriela dizem a Maria que não vai dar para mudarem para junto deles porque preferem ficar no anexo. Quem fica apeado é Bruno que não querendo continuar no anexo e não podendo pagar a renda sozinho vai ter de procurar outra casa para morar.

Fialho tenta perceber porque é que Rita está triste. Ela explica-lhe que é uma estúpida porque conseguiu mais uma vez afastar Rafael, o único amigo que se preocupou com ela. Rita acaba ainda por confessar a Fialho que gosta de fotografar cemitérios e campas e depois fazer montagens para lhe dar um ar melhor. Cheia de medo do tio e de Piedade, Rita pede-lhe para não contar nada porque vão achar que ela é estranha e precisa de ser exorcizada. Fialho promete que nada dirá mas depois de ver as fotos pede-lhe para a apresentar a uma pessoa que vai gostar muito do trabalho dela e que a pode ajudar.

Fialho liga a Rute e pede-lhe para ajudar Rita. Rute gosta do trabalho da miúda e promete ajudá-la com contactos e com indicações de trabalhos idênticos ao seu. Diz-lhe ainda que para ter o reconhecimento dos outros precisa de encarar o seu trabalho com naturalidade e sentir-se confortável com o que faz. Rute diz-lhe que ela é uma artista.

Narcisa consegue convencer o filho a ver casas com ela.

Sem saber o que realmente se passa, Cármen diz a Sofia e Daniel que Bruno vai viver com a mãe. Todos ficam estupefactos. Acreditam que afinal Bruno só quer saber de dinheiro.

Pressionada por Narcisa, Lia acaba por aceitar ir trabalhar para as estufas da Madeira. Já quanto a Joana, Narcisa nada adianta sobre a data de abertura do novo café e a rapariga fica sem saber o que fazer.

No dia seguinte, Lia e Joana apanham o susto das suas vidas quando chegam ao café e não encontram nada. Todo o material foi roubado. Aliás, elas pensam que foi roubado mas afinal o que aconteceu é que tal como tinham combinado, Bruno com a cumplicidade de Rosa, retira tudo o que era da tia do café e coloca num armazém.

Narcisa fica incrédula ao saber a notícia e Rosa esfrega as mãos de contente.

César tenta falar com Narcisa mas ela sai apressada dizendo que tem de ir ao café da Floriz que foi assaltado.

Bruno e Rosa prosseguem o plano de vingança contra Narcisa e o rapaz assegura à tia que ninguém o viu a assaltar o café da Floriz. Rosa fica apreensiva ao saber que a irmã quer comprar uma casa com o dinheiro que lhe roubou mas o sobrinho dispõe-se a fazer com que a mãe desista da ideia. Rosa reconhece que o desejo de vingança é o que a faz andar para a frente.

Marcelo conversa com Bárbara e assume que está a gostar de viver com Rosa. A amiga queixa-se por seu lado de que Tomás não gosta de adormecer com a luz acesa, ao contrário dela que adora adormecer a ver televisão ou a ler um livro.

Beatriz explica a Nuno as vantagens de ter aulas em casa e apresenta-lhe a nova professora de matemática e ciências.

Narcisa telefona a Bruno a avisá-lo de que o café da Floriz foi assaltado e ele finge que a notícia o surpreende. Depois despede-se de Rosa que lhe pede para que tenha cuidado.

Narcisa ralha com Lia e Joana responsabilizando-as pelo assalto ao café. Bruno sugere-lhe que feche o espaço de vez e a mãe aceita, para desespero das funcionárias. Narcisa decreta que Lia irá trabalhar para as estufas da Madeira e que Joana terá de esperar que ela abra o café noutro espaço para recuperar o emprego. Entretanto, Narcisa decide passar pela oficina de Daniel e insinua que o assalto ao café foi de sua autoria. Daniel troça de Narcisa e deixa-a furiosa ao demonstrar o seu contentamento.

Hugo e Gabriela são confrontados com uma denúncia que André fez à ASAE, acusando-os de produzirem ilegalmente cremes de beleza. Muito aflitos, tentam convencer o inspector a não revistar o anexo.