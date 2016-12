Resumo: 189º Episódio - 30 de dezembro (sexta-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Nuno mostra-se indeciso em escolher uma actividade desportiva e fica apreensivo quando ouve Marcelo e Beatriz a falarem da professora que pensam contratar para ele. Sofia chega nesse momento ao Aliança e tanto Marcelo como Beatriz ficam surpreendidos por vê-la ali.

Tiago fica muito feliz com a vista de Sofia e não descansa enquanto ela não aceita jantar em sua casa. Piedade não gosta muito do interesse do filho na ex-namorada mas resigna-se ao que ele continua a sentir por ela.

Sofia reencontra-se com Rosa e deixa-a comovida ao oferecer-lhe um pendente pleno de significado e por deixar claro que quer vingança de Narcisa por ela a ter enganado e lhe ter roubado a empresa.

Narcisa agradece a Bruno por ter aceitado jantar com ela e sente que ele lhe está a dar uma segunda oportunidade. Bruno, tenta abreviar a conversa com a mãe mas acolhe os seus carinhos.

Tó encontra-se com Paula no café da Floriz e apresenta-se à arquitecta como um verdadeiro galã. Ela mostra-se curiosa para saber o que ele quer.

Tó, fazendo-se passar por Ângelo, proprietário de uma quinta na Comporta, reúne com Paula sob pretexto de lhe oferecer uma excelente oportunidade de trabalho. Ângelo promete pagar-lhe 10 mil euros pela criação de um jardim no exterior da sua quinta. Paula fica surpreendida mas disfarça. No entanto, o seu espanto aumenta quando Tó lhe diz que há apenas uma condição: precisa de confiar nela. Tó explica-lhe que quando viu o trabalho dela no site da Floriz ligou para a empresa e falou com César que lhe disse muito mal dela e do seu trabalho. Paula fica furiosa e não querendo perder a oportunidade de trabalho começa a explicar tudo o que Tó queria ouvir sobre o relacionamento entre César e Narcisa. Paula nem percebe o que lhe está a acontecer e no final da conversa fica com a ideia de que por causa de César poderá ter perdido uma oportunidade de trabalho.

A tensão entre Rui e César aumenta, bem como as insinuações em relação à presença de Rui.

É neste clima que surge Paula. Furiosa, vai a casa de Rute pedir satisfações a César e acusá-lo de ter dito mal do seu trabalho a Ângelo para a prejudicar. César nega e diz-lhe que não conhece nenhum Ângelo nem anda a falar mal dela mas Paula não acredita e empurra-o. César, já muito irritado com as acusações acaba por agarrá-la nos pulsos com violência obrigando à intervenção de Rui. César não gosta e empurra o namorado da mãe. Rute fica em choque. No entanto Rui reage com muita calma e pede a César para acabar com a conversa e a Paula para ir embora. César ainda fica mais furioso porque Rute parece acreditar mais em Paula do que nele que é seu filho.

Entretanto, na posse da informação que pretendia, Tó vai à empresa propor a Narcisa que lhe dê um trabalho na Floriz e em troca ajuda-a a livrar-se de César. Narcisa, no entanto, recusa a proposta e manda-o embora. À saída ainda encontra Bruno que também o manda embora.