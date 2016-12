Resumo: 188º Episódio - 29 de dezembro (quinta-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Maria informa Rafael de que vai ter de passar a viver num quarto em Lisboa porque Rosa vai lá abrir um novo café e lhe pediu para trabalhar com ela. O filho fica alarmado com a perspetiva de ficar a viver sozinho mas Maria tem uma solução. Sem perder tempo, vai com ele a casa de Hugo e propõe que ele, Gabriela e Bruno aluguem a sua casa e fiquem a viver com Rafael. Gabriela e Bruno adoram a ideia mas Hugo recusa-se a sair do anexo e amua como uma criança, barricando-se na casa de banho até à manhã seguinte. Todos acham a sua atitude infantil mas ele não se importa.

Narcisa reza e dá Graças a Deus pela vida que tem.

Bruno fica em estado de choque quando se prepara para sair de casa para a faculdade e se depara com o pai à porta a cumprimentá-lo. Tó pressiona Bruno para saber como é que Narcisa se tornou dona da Floriz mas como o filho não lhe dá as respostas que pretende acaba por se ir embora.

Maria chama Moisés a casa e diz-lhe que tem de levar as suas coisas de casa porque quer alugar os quartos a Gabriela, Hugo e Bruno uma vez que se vai mudar para Lisboa onde vai trabalhar. Moisés fica muito irritado e insiste em que ela deve estar a ter um caso com Sandro. Maria mantém-se firme e decreta que o quer fora de casa quando voltar.

Quando se prepara para sair de casa, Moisés depara-se com Tó à porta. O marginal força a entrada e deixa-o em grande tensão.

Tó pressiona Moisés para obter as informações que o filho não lhe deu sobre Narcisa. Moisés, muito enervado e em grande tensão diz que dele só quer distancia e recusa-se a ajudá-lo seja no que for, pois já se prejudicou o suficiente com os esquemas de Narcisa. A única informação que lhe dá é que Narcisa detém agora metade da Floriz e que a outra parte pertence a César, que ajudou a dar o golpe em Rosa. Tó resigna-se e diz que ainda vão beber umas imperiais juntos.

Narcisa fala com dureza e desprezo com os funcionários da Floriz e apressa-os para prepararem uma encomenda de flores.

Paula e Lia suplicam a Piedade para que lhes arranje um emprego na Floriz mas a empresária desilude-as dizendo que de momento não precisa de ninguém para trabalhar no Aliança.

Hugo conta a Gabriela que as análises que fez revelaram a presença de uma substância que o faz estar sempre cansado e a dormir e começa a pensar que alguém lhe anda a dar o medicamento sem que ele se aperceba. Gabriela concorda que têm de descobrir quem anda a fazer tal coisa.

Bruno conta a Narcisa que o pai o procurou mas ela revela-se pouco preocupada porque Tó já não tem forma de a chantagear. De tão descontraída que está, Narcisa desafia Bruno para jantar com ela. Ele fica hesitante mas acaba por aceitar.

Cármen insiste em defender Bruno perante Sofia mas ela mantém-se intransigente e continua a acusá-lo de ser um pau mandado da mãe e seu cúmplice no golpe que ela deu em Rosa para lhe tirar a empresa.

Daniel conversa com Mara por videochamada e deixa-a muito feliz ao revelar que já comprou os bilhetes para ir com Júlia ter com ela a Estocolmo. Ambos confessam apaixonados que estão com saudades um do outro.

Nando fica impressionado com o trabalho de Renata e elogia-a por isso. Elisa chega naquele instante e pede para falar com Renata a sós para lhe dar conta com grande felicidade que os seus conselhos amorosos lhe proporcionaram uma noite escaldante com o namorado. Renata fica contente e volta a dar-lhe sugestões que Elisa absorve com grande entusiasmo.

Artur propõe emprego a Tadeu e oferece-lhe um lugar numa escola. Para seu espanto, ele reage com pouco entusiasmo e pede tempo para pensar. Artur comenta o facto com Celeste e diz-se surpreendido com a reacção de Tadeu.

Samuel pede explicações a Rita por andar sempre a mentir e metida em confusões. A sobrinha assume os erros e mostra-se triste por ter perdido a amizade de Rafael. O tio incentiva-a a falar com o rapaz e continua a chamá-la à razão. Fialho chega entretanto e interrompe a conversa, dando conta ao padre que agora também mora com Piedade porque a sua casa está em obras. Já sobre César, confidencia que reprova a conduta do filho e que Marcelo deixou de lhe falar e que Rute já não suporta estar com ele.

César impõe-se a Narcisa e consegue que ela aceite experimentar a entrega de flores ao domicílio feita por Gabriela numa bicicleta que ele acabou de comprar. Narcisa resigna-se mas não gosta de ser humilhada à frente de Gabriela e Ana.

Rosa conta a Marisa a memória que teve com Daniel e reconhece que sentiu que eram um casal feliz e que se amavam. Ao mesmo tempo confessa à amiga que não teve coragem de contar a sua recordação a Marcelo e insiste em que não pode esquecer-se de Daniel, o homem que apesar da separação a tem ajudado a superar as adversidades.