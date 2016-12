Resumo: 187º Episódio - 28 de dezembro (quarta-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Narcisa fica estupefacta quando sem estar à espera é confrontada pela entrada de Sofia no seu gabinete, dizendo que ali está para acabarem uma conversa que está pendente. Sofia enfrenta-a numa grande discussão, prometendo vingar-se dela por ter roubado a empresa a Rosa. Narcisa reage sempre em tom de provocação e Sofia quase lhe destrói o gabinete, valendo a intervenção de Bruno e Rafael que muito a custo a consegue levar dali. Já lá fora, Sofia atira-se a Bruno e deixa-o destroçado ao acusá-lo de ter sido cúmplice da mãe. Rafael consola Bruno quando Sofia se vai embora.

Júlia prepara-se para se mudar para o quarto de Sofia quando a irmã aparece de surpresa para sua grande alegria, Cármen também fica muito feliz e ela explica que teve uns dias de férias, pedindo para não dizerem nada ao pai porque quer fazer-lhe uma surpresa. Júlia fica radiante com os presentes de aniversário que a irmã lhe oferece.

No Aliança, Tiago faz a inscrição de um sócio que se desfaz em elogios para Sofia de quem é fã.

Tadeu vende comprimidos ilegais a Inês e convence-a de que o produto a vai fazer emagrecer sem problemas.

Fialho mostra a Piedade as fotos do local que escolheu para irem passear e conta-lhe que foi Tiago que o ajudou na tarefa. Piedade mostra-se convencida de que o filho vai aceitar mais tarde ou mais cedo a relação dos dois.

Rui e Rute consideram a possibilidade de passarem uns dias fora e comentam a ausência de César, concordando que ele não aceita a sua relação. Rute confessa que isso pouco lhe importa e afirma que já teria expulso o filho de casa se não tivesse a esperança de que ele devolva a Rosa a parte da empresa que lhe roubou.

Marisa desabafa com Rosa pelo facto de não ter eventos para organizar desde que se deu o incêndio na festa de Júlia. A amiga anima-a e desafia-a para que a ajude a tratar da abertura do novo café.

André vangloria-se a Lia pelo facto de estar a conseguir criar mau estar entre Hugo e Gabriela com as pílulas que põem o rival a dormir. Lia fica toda contente com a perspetiva de estar quase com o caminho livre para reconquistar Hugo mas a sua felicidade dura pouco porque Narcisa aparece no café e anuncia-lhe que ela e Joana vão ser despedidas. As raparigas ficam alarmadas e Narcisa explica que o café vai fechar, propondo a Lia que vá trabalhar nas estufas da Madeira e a Joana que espere o seu contacto quando reabrir o negócio noutro local.

Rosa é consultada por Neves que saúda os seus progressos, convicto de que com mais tempo ela acabará por recuperar a sua memória por completo. Marcelo aparece entretanto e fica algo desconfortável quando o outro médico lhe confirma que Rosa está no bom caminho para recuperar a memória. Neves, deixa-os a sós e Marcelo confessa a Rosa que Beatriz o perturba, ainda mais agora que quer pôr Nuno a estudar em casa. Rosa convence Marcelo a considerar a vontade da ex-mulher e ele vai ter com Beatriz dizendo-lhe que aceita experimentar o ensino doméstico com o filho, embora com algumas condições. Beatriz fica entusiasmada e grata e não resiste a abraçar Marcelo.

Daniel estranha que Cármen e Júlia estejam a preparar um jantar à moda da América e fica comovido e muito feliz quando Sofia lhe aparece à frente de surpresa. Depois do jantar a família entretém-se a ver os vídeos das provas de Sofia nos Estados Unido e quando o serão acaba ela conta ao pai que enfrentou Narcisa na Floriz e que lhe desarrumou o gabinete enquanto garantia vingança pelo que ela fez a Rosa. Daniel previne a filha de que deve ter cuidado com Narcisa porque ela é vingativa.

Quando regressa do supermercado com Marcelo, Rosa tem uma memória de Daniel antes de ter sofrido o acidente e recorda um momento feliz em que fizeram juras de amor. Quando volta a si, Rosa esconde de Marcelo o momento de que acabou de recordar-se.

Bruno, desabafa com Rafael a sua mágoa por ter sido escorraçado por Sofia e confidencia ao amigo os problemas familiares que tem sofrido em silêncio.

Tó consegue introduzir-se no quarto de Narcisa sem que ela se aperceba e quando ela sai do banho exige-lhe mais dinheiro, voltando a ameaçá-la de contar a Rosa quem ela é e o que fez no passado. Narcisa reage com ironia e desdém, contando-lhe que a irmã já sabe de tudo e que ela é agora a Rainha das Flores, depois de lhe ter ficado com a empresa. O ex-namorado nem quer acreditar que a sua chantagem já não funciona e atira Narcisa para a cama com violência colocando-se ameaçadoramente em cima dela. Narcisa debate-se e consegue chamar a segurança do hotel que expulsa Tó do quarto.