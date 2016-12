Resumo: 186º Episódio - 27 de dezembro (terça-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Rita procura Rafael para lhe pedir desculpa por ter fingido que tinha estado na Madeira mas ele reage com extrema dureza e deixa claro que não dá para continuarem amigos enquanto ela continuar a mentir e a fazer-se passar por uma pessoa que na realidade não é. Rita fica abalada e vai embora amuada.

Gabriela fica furiosa com Hugo porque ele adormece quando lhe está a dar uma massagem. Sem conseguir aceitar a passividade do namorado, decreta que ele vai ter de fazer análises para saber porque é que está sempre com sono e sem interesse por ela.

Renata dá conselhos amorosos a Elisa depois de ela confessar que a sua relação com o namorado passa por momentos pouco interessantes.

César tenta reconquistar a simpatia da mãe fazendo o jantar mas ela deixa claro que não compreende nem lhe perdoa o facto de ter roubado Rosa, fazendo com que o irmão saísse de casa. César discute com Rute mas é interrompido pela chegada de Rui, que fica constrangido pela discussão que ouviu. Rute não perde tempo e anuncia a César que a partir daquele dia, Rui vai viver com ela lá em casa.

Marcelo e Rosa não escondem a satisfação por Rui se ter mudado para casa de Rute. Marcelo reconhece que Daniel foi um senhor ao ceder o espaço do café da Floriz expulsando Narcisa e Rosa confidencia que vai chamar ao novo café, Rainha das Flores, prometendo compensar o ex-marido no futuro por lhe estar a cobrar uma renda simbólica ajudando-a a voltar aos negócios. Apesar de satisfeita, Rosa lembra que tem muita gente contra si, incluindo Tó, de quem nunca mais teve notícias.

Narcisa recebe uma chamada de Tó mas faz um ar enojado e não atende.

Cármen prepara o quarto de Sofia para Júlia e explica a Daniel que é uma forma de a menina matar saudades da irmã.

Bárbara finge-se enciumada pelo facto de Tomás não parar de falar de uma cómoda que está a restaurar. Marisa desliga uma chamada telefónica e conta-lhes que pela terceira vez um cliente desmarcou uma festa que ela estava a organizar e aponta como causa o acidente que provocou o incêndio no Aliança e o facto de não ter conseguido evitá-lo.

Marcelo discute com Beatriz e opõe-se a que o filho tenha aulas em casa como ela havia sugerido.

Tiago estranha que Rita não saia do quarto e Piedade adivinha que ela está apaixonada por Rafael mesmo depois de ter discutido com ele. Fialho acha que se trata de um arrufo de miúdos.

Hugo comenta com Bruno que Gabriela o obrigou a fazer análises pelo facto de ele estar sempre ensonado. O amigo brinca com ele e depois Hugo aconselha-o a arranjar uma namorada. Bruno, assume que ainda não esqueceu Sofia e Hugo oferece-lhe o contacto de duas gémeas com quem namorou ao mesmo tempo. Rafael fica incrédulo com tanta gabarolice.

Maria fica feliz por encontrar Rosa e esta aproveita para a convidar a trabalhar consigo, compensando-a por ter saído da Floriz, numa grande prova de lealdade que lhe deu.

César pergunta a Narcisa se vão ter de deixar o café e ela responde que não há outra solução. Gabriela sugere que passem a fazer de bicicleta algumas entregas de flores em Tomar mas Narcisa opõe-se à ideia.

Rosa fala ao telefone com alguém a quem pede que a informe se entretanto tiver novidades.

Narcisa fica estupefacta quando sem estar à espera é confrontada pela entrada de Sofia no seu gabinete, dizendo que ali está para acabarem uma conversa que está pendente. Sofia enfrenta-a numa grande discussão, prometendo vingar-se dela por ter roubado a empresa a Rosa. Narcisa reage sempre em tom de provocação e Sofia quase lhe destrói o gabinete, valendo a intervenção de Bruno e Rafael que muito a custo a consegue levar dali. Já lá fora, Sofia atira-se a Bruno e deixa-o destroçado ao acusá-lo de ter sido cúmplice da mãe. Rafael consola Bruno quando Sofia se vai embora.