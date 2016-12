Resumo: 185º Episódio - 26 de dezembro (segunda-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

César critica Beatriz por se preocupar demasiado com o filho. Rui intervém e considera que é normal que os pais se preocupem com os filhos. César não gosta da interferência do namorado da mãe e critica-o por ele ter dado guarida a Marcelo e Rosa para viverem juntos. Rute repreende o filho mas César não para e insiste nas provocações revelando que já contou ao pai que eles namoram. Rute e Rui ficam muito agastados com ele mas ela dispara que não está nada preocupada com o facto de Fialho ter ficado a par da sua nova relação.

Fialho, por seu lado, confidencia a Piedade que não se incomoda que Rute esteja a refazer a sua vida ao lado de Rui embora reconheça que é estranho ver a ex-mulher ao lado do seu melhor amigo.

Rosa fica incomodada por ter de dizer a Júlia que ela vai ter de dormir na sala de Rui por não ter ainda uma casa onde a filha tenha o seu próprio quarto.

Bruno conta a Hugo e Gabriela que vai voltar a trabalhar na Floriz.

Hugo estranha o facto de acordar cansado e com sono e Gabriela disfarça o incómodo pelo facto de ele estar a revelar falta de apetite sexual. André volta a aparecer à hora menos conveniente e prepara-se para deitar mais uma ampola soporífera no café que Hugo pede a Gabriela para despertar.

Renata causa sensação na Casa do Penhasco e revela a Nando e Elisa que acaba de descobrir um saco com brinquedos sexuais que uns turistas esqueceram no quarto.

Marisa é alertada por Piedade para ver um site que a acusa de negligência no incêndio que estragou a festa de Júlia no clube e fica destroçada ao perceber que o pai do miúdo que a confrontou não perdeu tempo a denegrir a sua imagem.

Rosa diz a Daniel que precisa de lhe pedir um favor mas adverte que só quer a sua ajuda se ele considerar que ela não está a pedir demais. Ele fica intrigado mas disposto a escutar o que ela tem para lhe pedir.

Depois da conversa com Rosa, Daniel vai ter com Narcisa e diz-lhe que quer tratar com ela de negócios e afirma que ela vai ter de deixar o café da Floriz. Narcisa fica incrédula a olhar para ele.

Narcisa fica furiosa e discute com Daniel depois de ele dizer que a quer fora do café da Floriz no final do contrato de exploração uma vez que aquele espaço lhe pertence por herança familiar.

Cármen surpreende-se quando Rosa lhe revela que pediu ajuda a Daniel para recuperar o espaço do café da Floriz e que quer recuperar ao menos uma parte daquilo que a irmã lhe roubou.

De regresso a casa, Daniel avisa Rosa de que a irmã não vai dar-se por vencida, pois deixou claro que vai reabrir o café noutro lugar, Mudando de assunto, Daniel previne Rosa de que está na altura de fazer a viagem a Estocolmo que tinha programado e quando fica a sós telefona a Mara para lhe garantir que é desta vez que vai ter com ela, levando Júlia consigo.

Rute desabafa com Rui a sua tristeza por ter os dois filhos desavindos mas confessa que lhe custa estar a viver com César depois de tudo o que ele fez. Rui ainda avança a hipótese de ela ir viver consigo mas acaba por reconhecer que essa possibilidade está fora de causa.

Depois de conversar com Rute, Rui encontra-se com Fialho no clube e explica-lhe com o coração nas mãos porque é que está agora com Rute, assegurando que nunca o traiu enquanto ele esteve casado com ela. Fialho acaba por reconhecer que se sente um pouco despeitado mas não fecha a porta a que continuem amigos, pedindo a Rui que lhe dê algum tempo.

Fialho pede ajuda a Tiago para encontrar um local interessante para levar Piedade a passear e fica satisfeito com o facto de o rapaz não lhe negar apoio.