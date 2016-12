Resumo: 184º Episódio - 23 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Fialho desespera com o tempo que Piedade demora para saírem para o clube e para a festa de Júlia. Rita pede a Piedade para levar Rafael lá a casa e ela acaba por aceder, desde que Rita prometa comportar-se bem.

Marisa supervisiona a festa de Júlia e Piedade receia que os miúdos se descontrolem e façam alguma asneira.

Rosa e Daniel conversam com Júlia antes da festa na discoteca improvisada no clube. Marcelo chega entretanto causando algum constrangimento. No entanto, o cumprimento entre ele e Daniel é cordial. Para aliviar a tensão, Cármen convida o filho para tomar algo no bar. Marcelo surpreende Rosa ao sugerir-lhe que aceitem a sugestão de Rui para irem viver em casa dele. No entanto, ela afirma que só quer paz e que se isso se consegue em casa de Rui não tem qualquer problema em lá morar.

Fialho devolve a César o dinheiro que ele lhe tinha emprestado e repreende severamente o filho por ter ficado com metade da empresa de Rosa. César não aceita o dinheiro do pai e argumenta que se agora é sócio da Floriz maior facilidade terá em pagar a divida gigantesca que o tribunal lhe impôs. Fialho irrita-se com os argumentos do filho e fica muito enervado quando ele lhe conta que a mãe namora com Rui.

Marisa deixa os miúdos a dançar sozinhos na festa de Júlia e Nuno fecha a porta e fecha-a à chave, guardando-a no bolso.

Narcisa é surpreendida por uma chamada de Bruno que pede para se encontrar com ela.

Rosa fica muito feliz quando Marisa a convida para trabalhar consigo na organização de eventos.

Júlia recebe um encontrão enquanto está a dançar na sua festa de anos e derruba uma vela que provoca um incêndio na sala. Piedade sente o cheiro a queimado e alerta Marisa. No entanto, ambas ficam impotentes para salvar as crianças porque Nuno fechou a porta à chave e agora não sabe onde a meteu.

Piedade fica em pânico ao perceber que não consegue abrir a porta, enquanto Júlia chora e Nuno fica em pânico. Depois de muita insistência e de até já terem chamado os bombeiros, Piedade e Marisa conseguem finalmente entrar no estúdio do clube e extinguir o incêndio que Nuno provocou. O rapaz culpa-se pelo sucedido e diz que nunca pensou que ia perder a chave quando trancou a porta. Os pais são avisados do sucedido e Júlia é quem mais se queixa, pois queimou a mão e está cheia de dores. Quando chegam ao Aliança. Rosa e Marcelo decidem levá-la ao hospital, enquanto Beatriz aparece muito enervada e vai de imediato para perto de Nuno para acalmar o filho que continua muito nervoso com o que sucedeu. O pai de um dos miúdos que estavam na festa fica muito irritado depois de o filho lhe fazer o relato do acidente e vai ter com Marisa protestando contra o facto de ela ter deixado as crianças sozinhas e ameaçando-a de que o caso não vai ficar assim. Marisa e Piedade tentam acalmar o homem mas sem êxito.

Rosa conversa com Marcelo no café da Floriz e mostra-se muito desanimada sem esperança no futuro. O namorado incentiva-a a procurar as pessoas que podem ajudá-la a refazer a vida, lamentando não, poder fazer mais por ela.

Bárbara instala-se em casa de Tomás e mostra-se feliz por ir viver com ele.