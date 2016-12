Resumo: 185º Episódio - 26 de dezembro (segunda-feira)

Christian Gnad

Bruno vai ter com Narcisa à Floriz e pede-lhe para voltar a trabalhar nas estufas. A mãe estranha o pedido e não perde a oportunidade para o humilhar mas acaba por consentir que ele regresse à empresa.

Rafael e Rita beijam-se em casa de Piedade que chega de surpresa a conversar com Fialho sobre o acidente no Aliança e não se apercebe do que eles estão a fazer. Os jovens disfarçam e ouvem o relato que Piedade faz do incêndio no clube, considerando que Marisa está em maré de azar porque o evento na Madeira também não correu bem, apesar da presença do padre Samuel. Rafael percebe que afinal Rita não esteve na Madeira com o tio como lhe tinha dito e ela fica aflita por ter sido apanhada na sua mentira, apressando Rafael para que se vá embora apanhar o comboio.

Júlia suplica a Rosa para ficar com ela a dormir em casa de Rui e a mãe acaba por lhe fazer a vontade com a concordância de Marcelo e também de Daniel que apensas exige que ela leve a filha de volta no dia seguinte por causa das aulas. Marcelo esclarece que a permanência em casa de Rui é uma situação temporária, devendo-se ao facto de não querer morar com César. Daniel acha que é uma vergonha que César tenha regressado a casa depois de ter roubado parte da Floriz a Rosa.

Beatriz faz sentir a Nuno a sua preocupação pela sua mudança de comportamento. O filho assegura que não voltará a fazer disparates e desculpa-se por ter provocado o incêndio no Aliança.

César critica Beatriz por se preocupar demasiado com o filho. Rui intervém e considera que é normal que os pais se preocupem com os filhos. César não gosta da interferência do namorado da mãe e critica-o por ele ter dado guarida a Marcelo e Rosa para viverem juntos. Rute repreende o filho mas César não para e insiste nas provocações revelando que já contou ao pai que eles namoram. Rute e Rui ficam muito agastados com ele mas ela dispara que não está nada preocupada com o facto de Fialho ter ficado a par da sua nova relação.

Fialho, por seu lado, confidencia a Piedade que não se incomoda que Rute esteja a refazer a sua vida ao lado de Rui embora reconheça que é estranho ver a ex-mulher ao lado do seu melhor amigo.

Rosa fica incomodada por ter de dizer a Júlia que ela vai ter de dormir na sala de Rui por não ter ainda uma casa onde a filha tenha o seu próprio quarto.

Bruno conta a Hugo e Gabriela que vai voltar a trabalhar na Floriz.

Hugo estranha o facto de acordar cansado e com sono e Gabriela disfarça o incómodo pelo facto de ele estar a revelar falta de apetite sexual. André volta a aparecer à hora menos conveniente e prepara-se para deitar mais uma ampola soporífera no café que Hugo pede a Gabriela para despertar.

Renata causa sensação na Casa do Penhasco e revela a Nando e Elisa que acaba de descobrir um saco com brinquedos sexuais que uns turistas esqueceram no quarto.

Marisa é alertada por Piedade para ver um site que a acusa de negligência no incêndio que estragou a festa de Júlia no clube e fica destroçada ao perceber que o pai do miúdo que a confrontou não perdeu tempo a denegrir a sua imagem.

Rosa diz a Daniel que precisa de lhe pedir um favor mas adverte que só quer a sua ajuda se ele considerar que ela não está a pedir demais. Ele fica intrigado mas disposto a escutar o que ela tem para lhe pedir.

Depois da conversa com Rosa, Daniel vai ter com Narcisa e diz-lhe que quer tratar com ela de negócios e afirma que ela vai ter de deixar o café da Floriz. Narcisa fica incrédula a olhar para ele.

Narcisa fica furiosa e discute com Daniel depois de ele dizer que a quer fora do café da Floriz no final do contrato de exploração uma vez que aquele espaço lhe pertence por herança familiar.