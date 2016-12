Resumo: 183º Episódio - 22 de dezembro (quinta-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Sem ter para onde ir, Marcelo aceita a oferta de Rui para que fique em sua casa até arranjar uma casa para morar com Rosa.

Antes de regressar a casa depois do retiro que fez no mosteiro, Rosa agradece a Samuel por todo o apoio que lhe tem prestado e confessa que está desejosa de chegar a Tomar para o aniversário de Júlia. Ao mesmo tempo, revela ao padre que não se quer vingar de Narcisa por lhe ter roubado a empresa mas reconhece que não desdenhará vê-la pagar pelo mal que lhe fez.

Pela manhã, Júlia desperta com Rosa a dormir a seu lado e acorda a mãe com uma carícia que lhe faz no rosto, apressando-se a perguntar-lhe se é mesmo verdade que a tia lhe roubou a empresa. Rosa, desconfortável com o assunto tenta fazer com que a menina se preocupe em viver o seu dia de aniversário e oferece-lhe um estojo de maquilhagem para crianças que Júlia se apressa a usar.

Entretanto, Rosa aproveita para conversar com Daniel, lamentando por não lhe ter dado ouvidos quando ele a avisou de que Narcisa não era de confiança e culpa-se por ter perdido a empresa para a irmã. Daniel conforta-a quando ela começa a chorar e afirma que o único erro que ela cometeu foi não lhe ter contado antes de perder a memória a razão que a levou a cortar relações com Narcisa.

Júlia abre os presentes de aniversário quando Bruno chega para lhe oferecer o seu. A sua presença causa constrangimento e Rosa trata o sobrinho com frieza. Depois de ele se ir embora e de Júlia ir para o seu quarto, Rosa afirma que não quer Bruno perto de si enquanto não confiar nele, acusando-o de saber perfeitamente que a mãe só queria estar na família pelo dinheiro que ela lhe podia render e de não a ter prevenido disso. Daniel e Cármen tentam fazer ver a Rosa que Bruno também foi vítima da mãe mas ela não se comove e mantém a sua opinião.

Rosa telefona a Marcelo e fica surpreendida quando ele lhe conta que andou à pancada com César e que saiu de casa por não suportar viver com o irmão, instalando-se em casa de Rui. Rosa diz-lhe que já está em Tomar, combinando encontrar-se com ele no Aliança para a festa de Júlia.

Marcelo toma o pequeno-almoço com Rui e este conta-lhe a ideia que teve depois de ele ter dito que não quer continuar a viver com o irmão.

Maria acaba de fazer o bolo de aniversário para Júlia e confessa a Rafael que ficou muito contente ao saber que Rosa está de volta e alimenta a esperança de poder falar com ela quando for levar o bolo lá a casa. Moisés surpreende-os ao entrar em casa quando eles menos esperam e Maria repreende-o por não ter batido à porta. Moisés fica melindrado mas dirige-se a Rafael e pergunta-lhe com insistência como é que vai a escola. O filho limita-se a responder que está tudo bem e agastado com a conversa vai-se embora com a desculpa de que não pode atrasar-se. Moisés ganha coragem e já sem a presença do filho, pede a Maria que o aceite de volta. Maria ainda hesita mas acaba por recusar, afirmando que não lhe consegue perdoar por ele ter mentido e roubado para ajudar Narcisa, deixando igualmente claro que nunca mais o quer ver e exigindo-lhe que deixe a chave de casa em cima da mesa. Moisés fica furioso e quando se prepara para cumprir a determinação da mulher, volta a guardar a chave no bolso e vai embora.

Rafael tenta convencer Bruno a ir com ele a Lisboa e faz-lhe ver que apesar de ter perdido Sofia tem de reagir e voltar a viver a vida. Bruno fica pensativo e toma uma decisão que não partilha com o amigo.

Maria entrega o bolo de Júlia e abraça Rosa assim que a encontra. Rosa, por sua vez, comove-se quando Maria revela que deixou a Floriz por ser incapaz de trabalhar para Narcisa depois de ela lhe ter roubado a empresa.