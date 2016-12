Resumo: 182º Episódio - 21 de dezembro (quarta-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Rute explica a César porque é que está a namorar com Rui mas não se desvia dos seus intentos e censura o filho por ele ter roubado Rosa. Ele faz o papel de ingénuo e afirma que a culpa foi toda de Narcisa que o enganou. Rute não vai na conversa e avisa-o que terá de ajustar contas com Marcelo, revelando que não o vai defender da ira do irmão. César diz que não está preocupado e sai para ir falar com Narcisa.

Rafael, Gabriela e Hugo dizem mal de César em surdina mas são cordiais quando ele se aproxima e ficam surpreendidos pela sua simpatia ao revelar que vai querer conhecer melhor os funcionários da Floriz.

César vai falar com Narcisa e faz questão de deixar bem vincada a sua posição de sócio na Floriz. Ela fica furiosa com a conversa pois percebe que não tem maneira de o afastar da empresa.

Samuel visita Rosa no mosteiro onde ela está a fazer o retiro e constata a sua disposição para apostar tudo na sua relação com Marcelo, decidida a ir viver com ele para seguir com a sua vida, tal como Daniel fez. Rosa culpa-se por se ter deixado enganar por Narcisa mas o padre conforta-a e assegura que ela conseguirá suportar todas as adversidades com a ajuda de Deus.

Daniel conta a Mara que tão cedo não poderá ir ter com ela a Estocolmo, justificando que não quer deixar Júlia sozinha com Rosa, ainda abalada por ter perdido a empresa para Narcisa. Mara não fica muito convencida e deixa até escapar uma ponta de ciúme.

Marcelo aprova a relação de Rute com Rui mas avisa a mãe que vai ajustar contas com César e obrigá-lo a devolver a Floriz a Rosa.

Desesperada para roubar Hugo a Gabriela, Lia sugere a André que façam com que Hugo tome um medicamento que o faça falhar sexualmente quando estiver com a namorada para que ela se farte dele e acabe tudo. André não parece muito convencido mas começa a alimentar e esperança de ficar com o caminho livre para conquistar Gabriela e quando vai a casa de Hugo aproveita a comemoração pelo regresso à produção dos produtos de beleza para lhe colocar no copo de espumante a ampola que Lia lhe deu. Hugo e Gabriela não suspeitam de nada.

Bruno, janta com Maria e Rafael e confessa-se desgostoso por não ter condições de ir ter com Sofia para os Estados Unidos. O amigo sugere-lhe que peça ajuda à mãe mas ele responde prontamente que preferia morrer à fome.

Narcisa janta sozinha no quarto do hotel onde se hospedou e trata com desdém e rispidez o empregado que a serve. No mosteiro, Rosa, cheia de raiva, apaga do seu telemóvel todas as fotografias em que aparece com Narcisa.

Depois de Nuno ser brindado com mais duas negativas na escola, Beatriz chama Marcelo e diz-lhe que o melhor é recorrer ao ensino doméstico, propondo-se ser a professora do filho. Marcelo discute com ela e proíbe-a de retirar o filho da escola.

Depois de André ir para casa, Gabriela começa a beijar Hugo e a seduzi-lo para a cama mas ele diz que está muito cansado e quebra o momento. No entanto, fica intrigado com o seu estado de sonolência, sem suspeitar que tal se deve ao remédio que André lhe colocou no copo de espumante. Gabriela também não entende a falta de interesse do namorado mas não suspeita de nada.

Marcelo entra em casa de cabeça perdida à procura de César e nem Rute consegue travar a sua fúria. Depois de contornar a mãe, segue rapidamente para a cozinha e agride o irmão a soco. De seguida agarra-o pelos colarinhos e ameaça metê-lo na cadeia se ele não devolver a Rosa a parte da empresa que lhe roubou. Rute fica muito alarmada com a briga dos filhos e tenta separá-los. Depois da refrega e como César se recusa a sair de casa, Marcelo opta por se ir embora, deixando a mãe muito perturbada.