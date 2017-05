Recapitulando... Piedade: Uma mulher de armas!

Piedade é um furacão de mulher! Desde sempre que luta por tudo na vida: mãe solteira, presidente do Aliança e mantém uma relação secreta com Fialho. Vamos recordar um pouco o percurso da Piedade na Rainha das Flores.

UM ROMANCE ÀS ESCONDIDAS

Durante 20 anos Piedade foi a amante de Fialho. Foram 20 anos a ver o homem que amava voltar sempre para a mulher, a partilhar o coração de Fialho, a ser a segunda mulher. Mas o amor que sentia por Fialho era mais forte que isso, era mais forte que tudo!

Fialho e Piedade são amantes há 20 anos

O AMOR AO ALIANÇA!

Piedade é uma mulher com um coração grande! Para além do seu amor por Fialho e pelo seu filho Tiago, Piedade é também apaixonada pelo Aliança! E faz tudo o que é preciso para que o clube tenha sucesso, mesmo que vá contra a vontade do próprio filho!

Tiago fica desconfortável ao avistar Sofia no Aliança

O QUE OS OLHOS VÊEM, O CORAÇÃO SENTE

Saber que Fialho vai para os braços de Rute é diferente de ver Rute e Fialho juntos. Piedade fica em choque quando Rute decide inscrever-se no Alinça e começa a treinar com Fialho.

Rute decide inscrever-se no Aliança

O ULTIMATO

A relação entre Fialho e Piedade não está nada bem: com Rute a passear pelo clube, com a falta de tempo para estar juntos... Piedade farta-se de ser a outra e faz um ultimato a Fialho!

Piedade faz um ultimato a Fialho

CHEGOU O FIM DA RELAÇÃO!

Começam a haver rumores, o segredo não está tão bem escondido como Fialho e Piedade queriam... Mas não é essa a única razão que leva a relação ao fim! Piedade está farta de ser "um caso" de Fialho. Chegou a hora de pôr um ponto final nesta história de amor...

Piedade termina a relação com Fialho

UM FILHO SEM PAI

Tiago coloca a questão: Será Tiago seu filho? Depois de 20 anos de caso, Fialho quer ter a certeza de que Piedade não lhe está a mentir...

Fialho conversa com Piedade sobre a possibilidade de Tiago ser seu filho

O FIM DO SEGREDO!

Beatriz foi a primeira a descobrir o caso de Fialho e Piedade. Contou a Rui e Samuel, seguiu-se César e Marcelo... Até que a notícia chegou a Rute! O casamento de Fialho desmoronou-se e Rute não conseguiu não confrontar Piedade!

Rute confronta Piedade por causa da traição

PIEDADE CONTA A VERDADE A TIAGO

É sempre difícil admitir que foi a outra mulher à frente do próprio filho. Qual será a reação de Tiago ao descobrir que durante toda a sua vida a mãe namorou com um homem casado?

Piedade revela a Tiago que teve uma longa relação com Fialho

TESTE DE ADN - CHECK!

A dúvida estava no ar, as contas faziam sentido! Mas afinal é Fialho o pai de Tiago? Nem um nem outro querem ficar com essa dúvida nas suas vidas e decidem fazer um teste de ADN. E o resultado é...

Tiago revela a Fialho e Piedade que o teste de paternidade deu negativo

O AMOR É MAIS FORTE DO QUE TUDO

Piedade tomou uma decisão: voltar a estar com Fialho! Depois do segredo ser descoberto, Piedade decide deixar de ser a amante e passar a ser a mulher oficial. Será que o amor vence tudo?

Piedade diz a Fialho que quer voltar a estar com ele!

A TRÁGICA QUEDA!

Piedade e Fialho vivem o seu romance felizes! Até ao fatídico dia em que Fialho cai de uma falésia...

Fialho cai de uma falésia

O DESEJO FINAL DE FIALHO

Depois da queda, Fialho fica em coma e quando acorda descobre que está paraplégico. Se a situação não fosse já triste para Piedade, o pedido de Fialho deixou-a inconsolável... Fialho quer morrer mas Piedade quer continuar a partilhar a sua vida com ele...

Piedade é a primeira a visitar Fialho depois de ele retomar a consciência

A ACUSAÇÃO E A DETENÇÃO

A morte de Fialho foi um choque para todos, mas descobrir que houve alguém que o ajudou a morrer foi ainda pior... E as coisas pioram quando Piedade é acusada de ter matado o homem que amava!

Piedade é detida

UMA SURPRESA DESAGRADÁVEL

Quando Piedade pensava que as coisas não podiam piorar eis que aparece Leonardo para competir contra ela pela presidência do Aliança! Leonardo é maniento, convencido e joga baixo, tudo o que Piedade odeia! Mas já se costuma dizer: "quanto mais me bates, mais eu gosto de ti!"

Piedade descobre que Leonardo vai concorrer contra ela!

O JULGAMENTO DE RUTE!

Rute acredita que o que fez foi um ato de amor, mas Piedade não consegue perdoar-lhe! Para Piedade, Rute roubou-lhe a oportunidade de ser feliz com o homem que ama... E foi mesmo isso que Piedade disse em tribunal!