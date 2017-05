Recapitulando... A história do Dr. Marcelo Barros

O aparecimento de Rosa no hospital no dia em que Marcelo estava a trabalhar foi uma feliz coincidência. Mas a vida do médico não foi fácil: desde os dramas familiares até aos problemas no hospital, vamos rever os momentos mais importantes da história do Dr. Marcelo:

ARRASTADO PELO IRMÃO PARA A DESGRAÇA

A história de Marcelo começa de uma forma injusta: depois de ter confiado no irmão , Marcelo vê-se condenado a três ano de pena suspensa pelas falcatruas de César. Esta situação vai acabar por tornar-se complicada para toda a família Barros

Sentença do tribunal deixa Marcelo em maus lençóis

UM BEIJO INESPERADO!

Depois de regressar a casa, Rosa fica confusa e pede a Marcelo que a vá ajudar! Quando Marcelo a aconselha a ficar em casa, Rosa beija-o e implora-lhe que fique com ela deixando Marcelo surpreendido!

Rosa beija Marcelo!

UMA PACIENTE ESPECIAL

Se a vida de Marcelo já era complicada, com a chegada de Rosa tudo ficou ainda mais complexo. Rosa era uma paciente de Marcelo que perdeu a memória num acidente e que despertou no médico algo que ele nunca tinha sentido... Mas será que era mesmo amor? E seria recíproco?

Marcelo confessa a Rosa que está apaixonado por ela

ROSA ESCOLHE DANIEL

Rosa decide dar uma oportunidade ao seu casamento com Daniel deixando Marcelo destroçado e sem palavras...

Rosa diz a Marcelo que está a dar uma oportunidade ao seu casamento

A RAIVA DO RIVAL

Enquanto a paixão de Rosa e Marcelo cresce, os ciúmes de Daniel também! E justificados! Depois de descobrir sobre o beijo que Rosa deu a Marcelo, Daniel não se controla e parte para a violência!

Daniel agride Marcelo

UMA AMOR DO PASSADO

E se a vida amorosa de Marcelo já não estava fácil, o aparecimento da antiga namorada Bárbara ainda veio complicar mais. Marcelo envolve-se com Bárbara sem saber que ela é casada... Começa a ser uma tendência, Dr. Marcelo...

Marcelo e Bárbara envolvem-se e passam a noite juntos

O SOFRIMENTO DO FILHO

Um dos piores pesadelos de um pai é ver o seu filho a ser mal tratado. Nuno sofre bullying na escola. E a relação com a ex-mulher não melhora a situação! Beatriz e Marcelo acabam por discutir por causa do que aconteceu a Nuno.

Beatriz acusa Marcelo de não estar atento ao filho

UM ELEVADOR ROMÂNTICO!

Não há nada mais propício a um romance do que um elevador parado! Rosa e Marcelo ficam presos no elevador e o clima começa a aquecer... Até ao chegar ao beijo apaixonado!

Rosa e Marcelo ficam trancados no elevador do Aliança e beijam-se

A AMANTE DO PAI!

Não é fácil ver que o homem que mais admiramos também tem defeitos... E o defeito de Fialho, o pai de Marcelo, chama-se Piedade! Quando se achava que a situação da família Barros não podia piorar, eis que Marcelo e César descobrem que Fialho tem uma amante há mais de 20 anos... E a notícia chega também a Rute...

Rute expulsa Fialho de casa!

O RELAÇÃO A FLORESCER!

A relação de Marcelo e Rosa vai de vento em popa! Mais próximos, mais cúmplices, Rosa e Marcelo trocam histórias e ficam a conhecer-se cada vez melhor!

Rosa e Marcelo vivem momentos românticos

AS GUERRAS COM O IRMÃO!

Quando descobriu que César trabalhou com Narcisa para roubar a Floriz a Rosa, Marcelo não consegue controlar a raiva e ataque o irmão! A discórdia entre irmãos já vinha de trás mas o roubo de César foi a gota de água!

César e Marcelo andam à pancada

SOMBRA DE UM AMOR PASSADO!

Apesar do amor que Rosa e Marcelo partilham, as memórias de Daniel assombram a relação. Rosa começa a lembrar-se dos momentos que partilhou com o ex-marido, deixando-a tensa e confusa... Será o amor por Marcelo mais forte?

Rosa recorda um momento feliz em que ela e Daniel trocaram juras de amor

A QUEDA DO PAI!

Uma queda com um final trágico: Fialho fica paraplégico! Marcelo não aguenta ver o pai neste estado e comove-se... A situação complica-se quando Fialho pede ao filho que o ajude a morrer...

Marcelo visita o pai e não consegue controlar as lágrimas

NUNO É RAPTADO!

Válter pensava que Nuno era filho de Artur e raptou para se vingar! Sem saber onde o filho está e se o vilão lhe vai fazer mal, Marcelo e Beatriz não controlam os nervos! A situação é grave mas, no fim, tudo se resolve pelo melhor e Nuno consegue fugir sem qualquer ferimento!

Beatriz e Marcelo estão impacientes

A MORTE DO PAI

Não é uma notícia fácil de dar e muito menos de receber... Fialho morreu e Marcelo fica desfeito! Mas se por um lado a morte é o final do sofrimento do pai, por outro existem muitas suspeitas à volta da sua morte... E Marcelo não vai parar sem descobrir quem foi o responsável pela morte do pai.

Bárbara conta a Marcelo que Fialho morreu

TODA A VERDADE SOBRE A MORTE DE FIALHO!

Marcelo, César, Rui e Samuel ficam estupefactos quando Rute assume que foi ela quem concretizou o último desejo de Fialho. Marcelo queria encontrar um culpado para a morte do pai mas nunca pensou que estaria o culpado seria a própria mãe...

Rute confessa que foi ela quem ajudou Fialho a morrer!

O FINAL DA RELAÇÃO PERFEITA!

No momento em que Marcelo mais precisava de Rosa, Rosa deixou de estar lá para ele. As memórias de Daniel foram mais fortes do que o amor que ela tinha por Marcelo e a relação chegou ao fim deixando o médico de rastos...

Rosa termina a relação com Marcelo

EX-NAMORADO E MÉDICO DO ATUAL AMOR

Marcelo está numa maré de azar! Depois do final da relação com Rosa, Marcelo é o médico que fica com o caso de Daniel depois do acidente de automóvel. Para o médico, ver a mulher que ama a chorar por outro homem não é algo fácil...

Marcelo vê Rosa a dar um beijo a Daniel

UM MAL NUNCA VEM SÓ!

Para piorar a situação chega Helena! A nova diretora do hospital traz várias medidas para cortar nas despesas que deixam Marcelo furioso e, ao mesmo tempo, exausto! A relação entre eles não está nada fácil...

Helena e Marcelo discutem por causa da cirurgia de Daniel

O FINAL DO JULGAMENTO!

Finalmente chega ao fim o julgamento de Rute. Marcelo vê a mãe a ser condenada a um ano de prisão de pena suspensa pela morte de Fialho. Mas ter de testemunhar numa situação em que a mãe pode ser presa não é nada fácil!