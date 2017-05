Recapitulando... O amor de Hugo e Gabi nasceu entre as flores!

Eles são o nosso casal preferido! Desde o primeiro dia que torcemos para que Hugo e Gabi fiquem juntos! Mas não teria piada se fosse assim tão simples... Relembre os melhores momentos desta história de amor:

UM PROJECTO EM COMUM

Hugo sempre foi um engatatão! Mas Gabi conseguiu que ele deixasse de sair com Marisa para ficar a ajudá-la a criar a sua uma linha de cosméticos! E no meio dos cheiros e das flores, começa a cumplicidade entre os dois!

Gabi e Hugo ficam exaustos depois de fazerem cosméticos e adormecem juntos

UMA MASSAGEM SENSUAL!

Não há melhor forma de testar os produtos do que com uma massagem relaxante e super sensual! Hugo quer praticar o momento de sedução para conquistar Marisa e é Gabi quem se delicia com as mãozinhas mágicas!

Hugo faz massagem sensual a Gabi!

OS PRIMEIROS CIÚMES

Mesmo sem pensar numa relação, Hugo começa a demonstrar os ciúmes que tem quando vê Gabi e Bruno na brincadeira...

Hugo e Lia ficam com ciúmes de Bruno e Gabi

OS ENSINAMENTOS DO MESTRE!

Perante a ingenuidade de Gabi, Hugo põe mãos à obra e decide ensinar-lhe os truques! E começa pelos beijos... E Gabi fica toda derretida!

Hugo beija Gabi e esta deixa-se levar

UM JANTAR COM DIREITO A ANEL

Hugo não se poupou nos esforços e criou um jantar perfeito para reconquistar Gabi! O ambiente estava perfeito, o jantar delicioso e, no fim, até houve um anel...

Hugo oferece um anel a Gabi

O TRUQUE PARA OS SEPARAREM!

Lia não desiste de voltar para Hugo e André um um óptimo aliado! O plano é simples: fazer com que Gabi pense que Hugo não tem capacidade para estar com ela... E para isso bastaram uns comprimidinhos...

André e Lia querem separar Gabi e Hugo

UM PROBLEMA CHAMADO ASAE

Apesar do sucesso do Natural Chic, houve um pequeno precalço: a ASAE! Os inspetores apareceram de surpresa em casa de Hugo e multaram-nos...

Hugo e Gabi acabam por ser descobertos pelo inspector da ASAE

UM CONCURSO SEM PIADA!

Se há um momento importante que afastou Hugo e Gabi, foi o concurso de Stand Up comedy! Hugo sempre achou que era um talento nato na comédia, mas quem levou o prémio para casa foi Gabi! E esta derrota nunca foi bem recebida por Hugo...

Gabi ganha o concurso de humor e Hugo fica furioso

UM NOVO CONCORRENTE À VISTA

A aproximação de Vasco e Gabi nunca foi bem vista por Hugo. E, jogando na mesma moeda, Hugo finge estar um namoro com Renata para criar ciúmes à ex. Porque apesar de terem acabado a relação, Hugo e Gabi nunca deixaram de se gostar um do outro...

Gabi e Hugo têm discussão violenta na Floriz

A RECONSILIAÇÃO

O plano de Hugo funcionou na perfeição: Gabi ficou cheia de ciúmes e ao descobrir que a relação de Hugo e Renata era falsa, Gabi não resistiu ao charme do seu amado! O casal Hugo e Gabi estão de volta e em grande!