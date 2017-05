Recapitulando... A vida dura de Narcisa

Malvada, intriguista, ladra, assassina... São tantos os adjetivos maus que podemos associar a Narcisa. Mas apesar de todas as más escolhas que fez na vida, a verdade é que Narcisa não teve uma vida nada fácil... Ora recapitulemos a história da vilã:

NARCISA PASSA AS PASSAS DO ALGARVE!

Depois de ter fugido para França com o marido e o filho, encontramos Narcisa agora no Algarve na apanha da amêijoa e sem dinheiro. Já aqui, Narcisa mostra o seu mau caráter chegando mesmo a roubar dinheiro ao patrão.

Narcisa rouba o dinheiro de Azevedo!

O REENCONTRO!

Depois de Rosa acordar a chamar por Narcisa, Daniel vai à procura da irmã de Rosa e acaba por a trazer para Tomar. Depois de anos sem se verem, Rosa e Narcisa encontram-se pela primeira vez no quarto de hospital.

Narcisa aparece no hospital de Tomar para visitar Rosa

UMA "BENÇÃO" QUE DEVE SER PROLONGADA

A amnésia de Rosa é vista por Narcisa como uma oportunidade para recuperar o que Narcisa perdeu. Mas se pensa que Narcisa está interessada na amizade da irmã, desengane-se! Narcisa quer o estilo e a qualidade de vida de Rosa e que ela nunca teve. E por isso é preciso fazer com que Rosa nunca recupere as memórias que as fizeram separar-se...

Narcisa conta uma história falsa a Rosa para justificar o afastamento

A ADMINISTRAÇÃO DA FLORIZ

Narcisa é a única pessoa em quem Rosa confia e por isso, enquanto está a recuperar do acidente, a Rainha das Flores coloca a irmã à frente da Floriz. Narcisa consegue assim conquistar o seu lugar na empresa que tanto inveja e tanto deseja.

Rosa anuncia aos trabalhadores que Narcisa ficará à frente da Floriz

UMA VIAGEM DE IRMÃS

Com o projeto para abrir uma nova estufa na Madeira, Narcisa aproveita a viagem de Rosa para se aproximar da irmã.

Rosa e Narcisa visitam a Madeira

O MAIOR INIMIGO: DANIEL

A relação de Daniel e Narcisa nunca foi boa. Desde sempre que Daniel desconfia das intenções de Narcisa e Rosa fica do lado da irmã. E começa a criar-se um fosso entre Daniel e Rosa... Tal como Narcisa deseja!

Narcisa conta a Rosa que Daniel andou a investigar a sua vida

MANIPULAÇÃO DO PASSADO!

Rosa não pode mesmo saber o que aconteceu no dia em que Narcisa saiu de casa! Mas a mentira da vilã não foi suficiente para acalmar Rosa que insiste em descobrir o que se passou! E por isso é preciso fazer algo para a travar: manipular as testemunhas é o plano de Narcisa!

Narcisa paga a Isaías por ter mentido a Rosa

DE ALIADO A AMANTE!

Narcisa descobriu um aliado perfeito: César! Se por um lado César pode ajudar Narcisa a ficar com a Floriz, é também uma peça importante no jogo de amor entre Rosa e Marcelo... Mas a relação foi mais além e chegou mesmo a haver romance...

César e Narcisa beijam-se

UMA DESILUSÃO DE FILHO

Narcisa sabia bem o que era melhor para Bruno: estudar, ser médico e ganhar muito dinheiro! Era este o plano que a vilã traçou para o filho sem sonhar que o futuro iria ser diferente. Bruno chega a casa com uma notícia terrível: entrou no curso de botânica. Foi uma enorme desilusão, especialmente depois de todo o trabalho que Narcisa teve para que o filho fosse médico.

Bruno conta a Narcisa que não se inscreveu em Medicina

UMA ASSOMBRAÇÃO DO PASSADO!

Palmira foi uma aliada de Narcisa... Sempre do seu lado para todos os planos... Mas a história mudou! Palmira aparece agora com o objetivo de extorquir dinheiro a Narcisa em troca do seu silêncio! E Narcisa tem muito a perder...

Palmira tenta extorquir dinheiro a Narcisa

UMA DESGRAÇA NUNCA VEM SÓ!

Se já era mau Bruno não ter ido para medicina, então descobrir que Sofia está grávida foi uma nova "facada" que Narcisa recebeu. O filho já estava a desperdiçar a vida com Sofia e agora iria ficar agarrado àquela miúda para sempre. Narcia não podia permitir uma coisa destas...

Narcisa coloca um medicamento no sumo de Sofia

DANIEL: O ETERNO INIMIGO!

Se há alguém que Narcisa nunca conseguiu enganar é Daniel! E a vilã sabe disso! Por isso provoca Daniel até que ele perde as estribeiras... E depois faz-se de vítima!

Daniel aperta o pescoço a Narcisa

UM DEMÓNIO DO PASSADO!

Ninguém estava à espera que Tó aparecesse mas o ex-amante de Narcisa descobriu que ela agora tem dinheiro e resolveu lucrar com a situação. Mais uma vez Narcisa vê-se chantageada e sem forma de fugir...

Narcisa promete dar dinheiro a Tó

A VERDADE CHEGOU!

Quando Narcisa pensava que tudo estava encaminhado, eis que Rosa se lembra do dia em que o pai morreu... E a culpa é de Narcisa! Rosa não se conforma com o que a irmã fez e, mais uma vez, expulsa Narcisa da sua vida!

Rosa recorda-se que o pai morreu por causa de Narcisa

A NOVA RAINHA DAS FLORES!

Mas Narcisa conseguiu dar a volta à irmã antes de ela recuperar a memória! Rosa confiou cegamente na irmã e agora Narcisa é a dona da Floriz!

Rosa agride Narcisa violentamente

ROSA TORNA-SE INIMIGA DA FLORIZ!

Narcisa agora tem um negócio para gerir e Rosa não a deixa da mão. Quando Narcisa chega à Floriz e se depara com as flores da encomenda todas estragadas, percebe logo que era Rosa quem esteve por trás da sabotagem!

Narcisa fica furiosa ao ver as flores todas destruídas

UM AMOR ANTIGO

Narcisa deixa-se levar pela conversa de Tó e volta a cair nos braços do amante. Esta dupla explosiva está cada vez mais forte e mais apaixonada!

Narcisa e Tó envolvem-se

SOFIA DESCOBRE A VERDADE SOBRE O SEU ABORTO

Os planos de Narcisa começam a correr mal... Sofia descobre que foi Narcisa a responsável pelo aborto que sofreu e não consegue entender que ela só queria proteger Bruno. A ex-namorada do filho não controla a raiva e descarrega tudo em Narcisa.

Sofia agride Narcisa depois de descobrir que ela é a culpada do aborto que sofreu!

A HORA DA VERDADE... EM TRIBUNAL!

Rosa acusa Narcisa de ter ficado com a Floriz de forma ilícita mas Narcisa não pode perder agora a empresa pela qual tanto lutou e trabalhou. E uma mentirinha não vai matar ninguém...

Narcisa mente em tribunal

UM CASAMENTO IMPOSSÍVEL DE ACONTECER!

Mesmo depois de tudo o que Narcisa fez para afastar Sofia do filho, Bruno teima em querer casar com ela? Não pode acontecer! E é isto mesmo que Narcisa vai dizer ao filho, à frente de toda a gente, no momento em que Sofia e Bruno anunciam à família que estão noivos!

Narcisa invade a festa de Bruno e Sofia

NARCISA PERDE A FLORIZ PARA ROSA

Rosa não descansou enquanto não roubou a Floriz a Narcisa! Sabotou encomendas, minou a relação de Narcisa com os clientes e no fim tem o descaramento de ficar com 50% da empresa?

Narcisa descobre que Rosa está de volta à Floriz!

O PLANO FINAL CONTRA SOFIA

Narcisa não se conforma em perder o filho... E vai tentar mais uma vez evitar que o casamento de Sofia e Bruno aconteça! E por isso pede ajuda a Tó num plano desesperado: cortar os travões do carro.

Narcisa decide ir ao hospital apoiar Bruno

NARCISA QUER A FLORIZ SÓ PARA ELA

Narcisa quer tirar Rosa da Floriz e aposta tudo no seu plano: se levar Rosa à exaustão e ameaçar matá-la, a irmã irá por certo assinar os papéis para dar a totalidade da empresa à vilã. Um plano perfeito que não tem como falhar! Só que Narcisa não contava raptar também Júlia...

Narcisa obriga Rosa a assinar uma declaração

TÓ VIRA-SE CONTRA NARCISA

Ele era o aliado perfeito mas foi longe demais! Ninguém lhe tinha pedido para matar Júlia e Rosa... E agora ainda está a fazer chantagem com Narcisa? Realmente, a nossa vilã não está com sorte nenhuma!

Narcisa fica furiosa quando descobre que Tó matou Rosa e Júlia

A VILÃ COMEÇA A ENLOUQUECER!

Há quem diga que seja consciência pesada... Ou o stress... A verdade é que Narcisa começou a ouvir e a ver o pai! Estará a nossa vilã a perder o juízo?