Recapitulando...Os altos e baixos da história de Rosa e Daniel

Altos, baixos... A relação entre Rosa e Daniel não tem sido fácil! Vamos invocar as memórias deste casal para perceber melhor a sua história:

ROSA & DANIEL - UM VERDADEIRO AMOR

Rosa e Daniel tinham uma vida cheia de amor e sucesso! Viviam os dois numa casa com Sofia, Cármen e a filha Júlia. Na sua viagem a Amesterdão, é visível a sua cumplicidade e o romantismo entre os dois.

Rosa tem um pesadelo com Narcisa e acorda sobressaltada

UM ACIDENTE APAGA TUDO!

Ninguém esperava que o pior se ia abater sobre esta paixão. Rosa ia numa peregrinação a Fátima quando sofreu um violento acidente que a deixou sem memória. Esqueceu-se da sua família, esqueceu-se da sua empresa, e pior de tudo, esqueceu-se de Daniel...

Rosa acorda do coma 15 dias depois e não reconhece a família!

(RE)CONQUISTAR O VERDADEIRO AMOR

Mas Daniel não desistiu de recuperar o seu verdadeiro amor! E para isso tentou esforçou-se para que Rosa recuperasse a memória... Com um jantar surpresa!

Daniel prepara um jantar romântico a Rosa

A PRIMEIRA TRAIÇÃO DE ROSA!

Novas memórias se estavam a formar, Rosa começou a sentir novamente o amor... Mas não por Daniel! Apesar dos esforços de Daniel para que a mulher recuperasse a memória, foi Marcelo, o médico de Rosa, quem a fez sentir-se apaixonada outra vez...

Rosa diz a Daniel que foi ela quem beijou o Dr.Marcelo

AMESTERDÃO: UMA NOVA OPORTUNIDADE

Mesmo com a sombra de Marcelo a pairar sobre a sua relação com Daniel, Rosa não quis desistir do seu casamento sem um último esforço: Amesterdão! A cidade que era "deles" foi o palco de um dos momentos mais românticos e apaixonados deste casal... Rosa e Daniel voltam a amar-se como se fosse a primeira vez!

Rosa deita-se na mesma cama de Daniel e aninha-se nele

UM NOVO FUTURO JUNTOS!

Trocaram beijos, recordações e juras... Como Rosa não tem memórias do passado, porque não começar de novo?

Daniel sugere começar uma nova vida com Rosa em Amesterdão

A GRANDE CONFIRMAÇÃO DO FIM DO AMOR!

Negar ao coração o que ele lhe pede não é fácil! Rosa não resiste a voltar a beijar Marcelo e Daniel assiste a tudo...

Daniel apanha Rosa com Marcelo

O DIVÓRCIO E O FINAL DE UM GRANDE AMOR

A dor da traição é tanta que Daniel não consegue perdoar Rosa. Chegou a altura de pôr um ponto final... Em forma de divórcio!

Daniel surpreende Rosa e pede-lhe o divórcio

ESTÁ NA HORA DE IR EMBORA...

Separados e com Narcisa a envenenar a relação, Daniel decide sair de casa... De vez!

Daniel arruma as suas roupas e tem uma conversa tensa com Rosa

A PRIMEIRA MEMÓRIA DE DANIEL

O jogo vira e as memórias de Rosa começam a surgir... Depois de se ter lembrado do que aconteceu com Narcisa no dia em que o pai morreu, Rosa tem a primeira memória sobre o seu casamento com Daniel... Será que esta memória poderá juntá-los de novo?

Rosa tem pela primeira vez uma recordação de Daniel

QUEM FICA COM O QUÊ?

O processo de divórcio continua e há coisas que têm de ser decididas: quem fica com o quê? A casa, a Floriz... Daniel quer proteger Rosa de Narcisa mas não quer impor-se na vida da Rainha das Flores. Afinal, como ficaram as partilhas?

Finalmente Rosa e Daniel assinam as partilhas

MAIS UMA MEMÓRIA DE DANIEL

Rosa está a ficar confusa! Por um lado o presente, por outro o passado, por um lado Marcelo, por outro Daniel... São cada vez mais as memórias de Daniel que começam a surgir e com elas vêm os sentimentos antigos!

Rosa tem uma visão com Daniel e ficam emocionados!

O BEIJO DA RECONCILIAÇÃO!

Memórias, sentimentos, confusão... Está tudo a acontecer na cabeça de Rosa! Mas o verdadeiro amor não se fica pelo que deve ser e, mesmo não devendo, Rosa e Daniel beijam-se apaixonadamente!

Rosa beija Daniel!

ROSA E DANIEL ENTREGAM-SE À PAIXÃO!

Daniel com Mara e Rosa com Marcelo... E a noite proibida acabou por acontecer! Rosa e Daniel não resistiram ao momento acabaram por fazer amor na oficina! Será que a chama do amor se reacendeu?

Rosa e Daniel fazem amor na oficina!

A TRAGÉDIA VOLTA A ABATER-SE SOBRE ROSA E DANIEL!

E quando Rosa decidiu largar tudo para ficar com Daniel, quando Daniel afirmou que queria voltar a estar com Rosa... Eis que o pior aconteceu e Daniel fica em coma! Será que Daniel vai sobreviver? Será que Rosa vai poder recuperar a vida que tinha antes do acidente?