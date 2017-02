Embarque na tour do Nando e dê um bailinho pela ilha da Madeira!

Olá a todos, Nando is on the trip again!

Como sabem, eu sou o melhor guia turístico de todas as ilhas e de todos os continentes - parece que os melhores do mundo são todos madeirenses, não é? - e, por isso mesmo, vou mostrar-vos alguns pontos de referência. Só vos posso dizer que depois de ter mostrado os melhores spots à Lia, ela nunca mais quis voltar para o Continente... Por isso, bora lá, embarquem na tour do Nadinho!

1 - Já ouviram falar no Mercado dos Lavradores? É aqui que começamos a nossa tour! E porquê? Porque é aqui que encontramos os pescadores a chegar bem cedinho para montar as bancas e "puxar a brasa à sua sardinha" ou neste caso, ao seu atum. O atum é um peixe característico da ilha e por isso mesmo resolvi colocar-me no lugar de um "homem do mar" e tentar amanhar o bicho!

Nando a amanhar um Atum no Mercado dos Lavradores

2 - E já que estamos no Mercado dos Lavradores, vamos aproveitar para provar as frutas exóticas da ilha que são nada mais nada menos que "as vitaminas do Cristiano Ronaldo"! Já ouviram falar de maracujá tomate, maracujá banana, maracujá limão ou manga coco? Posso dizer-vos que são de comer e chorar por mais e não encontram nada igual ou parecido no Continente!

Nando a amanhar um Atum no Mercado dos Lavradores

3 - A Praça do Município não falha na tour do Nando! Fica a apenas 10 minutos a pé do Mercado dos Lavradores e é onde encontramos a Câmara Municipal. Sabia que é aqui que acaba o cortejo da Festa da Flor? Sim, todos os anos celebramos a Primavera. Os madeirenses saem para a rua, onde há enfeites com as várias espécies de flores típicas da ilha, música e muita alegria. Além disso, fica no ar um perfume floral tão intenso que até parece que estamos nas estufas da Floriz!

Nando na Praça do Município

4 - Síííííí! Tínhamos de passar pela estátua de Cristiano Ronaldo! Como podem ver, a Lia não resistiu a tirar umas 500 selfies com o melhor do Mundo...

Lia na estátua do Ronaldo

5 - Para acabar a tarde em grande o que sabe bem é uma poncha! A poncha é a bebida mais tradicional da ilha e é impensável vir à Madeira e não provar esta pérola do Atlântico. A aguardente de cana-de-açúcar é o ingrediente principal desta bebida docinha... Tão docinha que nem eu nem a Lia conseguimos parar de beber!

Nando prova a melhor poncha da cidade

6 - E porque na Madeira também se vive à noite, vim com a Lia dar um pezinho de dança, mas antes estivemos a beber poncha. Não me lembro quantos copos de poncha é que já bebemos, mas algo me diz que esta a noite promete...

Lia e Nando saem à noite na Madeira

7 - Depois de uma noite caliente, decidi trazer a Lia até às Piscinas Naturais de Porto Moniz. Ficam na outra ponta da ilha, a uma horita de viagem do Funchal. Garanto-vos que nunca viram umas piscinas assim, até porque estas são formadas por lava vulcânica onde o mar entra naturalmente. Já pensaram em dar um mergulhinho e, no final, ir comer uma mariscada? É por isso que têm de vir a Porto Moniz!

Nando nas Piscinas Naturais de Porto Moniz

8 - Antes de regressarmos ao Funchal, fizemos uma paragem pela Calheta para recarregar energias... Nada melhor que beber uma bela poncha com esta vista, não é? Como sabem, sou um romântico e posso dizer-vos que a Ponta da Calheta é perfeita para um passeio pela praia ao som das ondas do mar. Além disso, os amantes do campo podem encontrar vários percursos pedestres para encontrar o equilíbrio com a natureza.

Lia fala sobre a zona da Calheta e da Poncha

Gostaram? Então venham cá fazer-me uma visitinha para darmos um bailinho pela ilha!

Nando