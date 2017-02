Passatempo – A Rainha das Flores sou EU

Regulamento

Passatempo: "A Rainha das Flores sou EU"

I. Objeto

1. O Passatempo "A Rainha das Flores sou EU" (doravante Passatempo) é um passatempo promovido pela SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (SIC), cujo prémio é um Kit completo da linha Garnier Rainha das Flores para corpo e cabelo, uma edição limitada criada pela marca Garnier em parceria com a SIC. Temos cinco Kits para oferecer.

2. O modo de participação no Passatempo, bem como a forma de atribuição e entrega do Prémio são regulados pelo presente Regulamento.

II. O Passatempo

O presente passatempo visa desafiar os Participantes a colocar "gosto" na página do Facebook da novela Rainha das Flores (www.facebook.com/rainhadasfloressic), seguir a novela no instagram (@rainhadasflores.sic) e enviar um e-mail para passatempo@sic.pt, anexando uma fotografia com temática flores.

III. Divulgação

A publicidade ao Passatempo será efetuada pela SIC nos seus canais, no seu universo online e redes sociais.

IV. Requisitos dos participantes

1. Podem participar no Passatempo todas as pessoas com residência em Portugal maiores de idade.

2. O presente Passatempo está vedado a todos os trabalhadores, colaboradores e estagiários do Grupo Impresa.

V. Modo de Participação

1. Para participar neste passatempo, o participante deverá:

- colocar gosto na página de Rainha das Flores no Facebook;

- seguir a novela no instagram @rainhadasflores.sic;

- enviar um e-mail para passatempo@sic.pt com os dados pessoais solicitados (nome, morada, contacto telefónico e eletrónico) e anexando uma fotografia com o tema "Flores". Flores que os participantes tiverem em suas casas, por exemplo.

2. Serão apenas elegíveis os participantes que cumpram todos os requisitos descritos e enviem todos os dados pedidos por e-mail a partir do dia 20 de fevereiro e até às 23:59 do dia 25 de fevereiro de 2017.

VI. Seleção do Vencedor

1. A análise do Júri incidirá sobre todos os participantes elegíveis, sendo que os cinco vencedores serão aqueles que apresentarem as fotografias mais originais.

2. Os vencedores serão anunciados no site (sic.pt/rainhadasflores) e no facebook (www.facebook.com/rainhadasfloressic) e contactados por e-mail no dia 1 de março.

VII. Prémio

1. Cada um dos cinco vencedores vai receber um Kit completo Garnier Rainha das Flores, criado pela marca Garnier em parceria com a SIC.

O Kit completo é constituído por:

- Shampoo maravilhoso óleos de argão e camélia;

- Bálsamo maravilhoso óleos de argão e camélia;

- Óleo maravilhoso óleos de argão e camélia;

- Máscara maravilhosa óleos de argão e camélia;

- Óleos maravilhosos para o corpo de argão e camélia;

VIII. Duração

1. Este passatempo terá a seguinte duração:

- Início das participações: 20 de fevereiro de 2017 às 11:00h;

- Fim das participações: 25 de fevereiro de 2017 às 23h59.

2. Os vencedores são anunciados no dia 1 de março.

IX. Entrega do Prémio

1. Depois de eleitos os cinco vencedores o prémio será enviado por correio para as moradas indicadas pelos mesmos.

2. O usufruto do prémio pressupõe a aceitação de todas as condições definidas pela SIC.

X. Política de Privacidade

1. Os dados pessoais são indispensáveis à participação no Passatempo, sendo a omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo participante da sua única e inteira responsabilidade.

2. Os participantes autorizam a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (SIC) a tratar os respetivos dados pessoais, em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos dados pessoais, para fins previstos neste Regulamento, sendo garantido ao participante o direito de acesso, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, mediante comunicação dirigida à SIC, enviado por correio postal, para Estrada da Outurela, n.º 119, 2794-052 Carnaxide.

XI. Gestão das participações

1. A SIC é responsável pela gestão das participações. Todas as ações desenvolvidas no sítio da internet pelos participantes são monitorizadas e penalizadas quando se verifique que têm um fim fraudulento.

2. A SIC reserva-se o direito de excluir os participantes que, deliberadamente, tentem viciar as suas regras ou que pratiquem comportamentos que lesem os objetivos prosseguidos pelo presente Passatempo.

XII. Disposições finais

1. A SIC reserva-se o direito de, em qualquer momento, introduzir alterações e aditamentos ao presente Regulamento, e de modificar ou suspender, de forma temporária ou definitiva, o presente passatempo, nomeadamente, e não só, no caso de anomalia informática, situações imprevistas ou excecionais, ou em caso de verificação de atuações que possam implicar a prática de ilícitos, não lhe podendo ser imputada qualquer responsabilidade.

2. A participação no presente Passatempo implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem reservas, dos termos previstos no presente Regulamento.