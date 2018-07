VEM AÍ: Eduardo é morto!

Helena, sádica, informa Zé que chegou o dia de matar Eduardo, porque o cerco está a apertar e ela não quer ficar sem nada. Zé acha o plano muito arriscado, mas ela não quer saber.

Na reunião de administração, Eduardo informa todos os acionistas que pretende vender a sua parte do grupo, o que os deixa surpreendidos.

Helena fuça muito irritada por Eduardo não a ter envolvido no assunto antes de comunicar a todos. Eduardo explica que é a melhor saída para todos. Helena recebe uma mensagem de Zé a dizer que tem tudo preparado e suja a camisa de Eduardo, de propósito, para obrigar o marido a ir ao quarto.

Eduardo dirige-se à suite para trocar de camisa. Olha, saudoso, para uma fotografia sua com Carolina no telemóvel. Vasco ajuda-o a abrir a porta com o seu cartão. Eduardo entra.

Zé criou um cenário perfeito para fingir o suicídio de Eduardo. Atinge-o, novamente, com o taser e injeta-lhe uma dose letal de heroína. Antes de morrer, Eduardo percebe o esquema montado por Zé e Helena.