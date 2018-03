VEM AÍ: Maria Paula e César beijam-se!

Na fábrica de laranjas, César esbarra com Francisco. Está a arder em febre e mesmo depois de ter tomado um comprimido não se sente melhor. Decide terminar o que veio fazer, pega numa faca e sai.

César entra no eco-resort e pergunta por Miguel. Esta febril e começa a sentir-se mal. Quando Miguel chega, César perde os sentidos e não consegue atingi-lo com a faca que traz no bolso.

Miguel e Maria Paula percebem no hospital que César tem malária. Por pouco não entrou em coma e Maria Paula manda o filho ir para casa. Ela ficará ali e guarda o casaco de César.

No quarto do hospital, César conversa com Maria Paula, ainda combalido. Fica surpreendido ao saber que está vivo graças a Miguel. Quando Maria Paula vai procurar os documentos dele no seu casaco, César beija-a para a impedir de ver a faca que lá está. Maria Paula fica desnorteada enquanto César lhe passa o seu bilhete de identidade. Depois dela sair do quarto, César percebe que gostou de a beijar.