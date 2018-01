VEM AÍ: Luísa descobre que Zé pagou a Helena para se aproximar de Miguel!

Helena e Miguel regressam a casa depois de terem ido ver o eco-resort que Miguel quer comprar. Estão os dois felizes. Zé liga a Helena e diz-lhe que não a quer nem a ela nem ao Miguel na exposição de desenhos de Catarina. Helena que faça o que quiser, mas que arranje maneira de não irem lá! Helena diz que não tem como travar o Miguel, que está muito entusiasmado, mas Zé é implacável! Ele não quer saber de desculpas e lembra-a que ela trabalha para ele e vai arranjar maneira de impedir que estejam presentes na exposição.

Helena e Miguel vão a caminho da exposição de Catarina. Lembrando-se da ordem que Zé lhe deu, Helena desvia o carro da faixa de rodagem, atirando-o para a berma da estrada, tentando provocar um despiste, mas Miguel tem reflexos rápidos e consegue guinar o volante de modo a evitar Helena o despiste. Helena finge-se assustada e dá uma desculpa para o sucedido.

Luísa assume perante Maria Paula a tensão que existe entre ela e Helena, mas aceita que a mulher de Miguel esteja ali ao lado dele. Seguem todos para o auditório para a entrega dos prémios. Luísa volta atrás para ir buscar a mochila de Catarina, vê o telemóvel de Helena a tocar e reconhece o número do marido. Luísa estranha Zé estar a ligar a Helena e resolve atender. Luísa não fala e limita-se a ouvir Zé que ataca Helena, dizendo-lhe que não lhe paga para andar com Miguel nas festas da família dele, mas sim para o manter afastado. Luísa fica estarrecida com o que acabou de saber.

Zé insiste ao telefone, pensando que está a falar com Helena, mas Luísa desliga a chamada sem dizer nada e encaminha-se para o auditório, em estado de choque, para ver a filha Catarina receber o prémio.

Helena procura o telemóvel, mas não o encontra. Luísa segreda-lhe ao ouvido que se Helena quer o telemóvel dela, que a procure mais tarde no resort. Helena fica em pânico e disfarça. Catarina está feliz após ter recebido o prémio e pede para tirar uma fotografia com Miguel e com Luísa. Luísa e Miguel estão constrangidos com a situação, mas Catarina está feliz.

Luísa confronta Helena. Conta-lhe que ouviu com todas as letras que o Zé anda a pagar a Helena. Esta, ao início, nega, mas depois assume tudo. Helena conta que quando o Zé soube que o Miguel ia sair da prisão falou com ela e pagou-lhe para se aproximar do Miguel e o manter afastado do Algarve e delas. Assume que o fez por dinheiro e que depois se apaixonou por Miguel. Helena implora a Luísa para não contar nada a Miguel, ela ama-o. Zé liga novamente para Helena e é Luísa que atende.