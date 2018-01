VEM AÍ: Manel mata David!

Vera aconselha Manel a tentar entender-se com David, acha que eles devem conversar e não armar confusão sempre que se encontram na praia. Manel envia uma mensagem a David a marcar um encontro na praia.

Manel está na praia com Vera. David surge com os amigos do costume, mas não quer conversar com Manel. Dentro de água, agridem-se e David choca propositadamente com Manel. Caem os dois à água. Vera está aflita na areia, sem saber como ajudar. Grita socorro, mas não está lá mais ninguém. Manel regressa à superfície e sai da água, furioso. O corpo de David surge momentos depois, trazido pela corrente. David está inanimado. Os amigos de David acusam Manel de o ter morto.

Na praia, aguardam a chegada da ambulância. Manel está em estado de choque quando chega o Cabo do Mar. Manel alega que não fez nada a David, ele é que o empurrou. Os amigos de David acusam Manel, mas Vera defende-o. Vera liga a Diana e Manel chora ao telefone com a mãe.

Manel está com Diana e com Duarte, está mais calmo e já consegue contar o que se passou na água com David. Foi um acidente, Manel não o queria matar. Manel tem medo de ser preso, mas Duarte e Diana tranquilizam-no, vão conseguir provar ao juiz que foi um acidente.