VEM AÍ: Ana Rita confessa que não é Sofia e faz acordo com João!

João acha que Isabel tem de colocar a hipótese de Ana Rita não ser Sofia e ser apenas uma imposta. Isabel discorda, ela sabe que é a filha dela que voltou, e está feliz, e João devia estar feliz também, estão a ter uma segunda oportunidade e deviam aproveitá-la. Teresa volta a insistir no teste de ADN, Ana Rita chega, entretanto, e diz que ela também faz questão de fazer o teste, para Isabel é desnecessário, ela sente que Ana Rita é a filha dela, mas Ana Rita não quer que restem dúvidas nenhumas. Quando fica a sós com o pai Teresa acaba por revelar que gostava que o teste de ADN desse positivo e que Ana Rita fosse mesmo a irmã dela.

João procura Ana Rita, não acredita que ela seja Sofia, é impossível que Ana Rita seja a filha deles. E só não a expulsou dali porque há 20 anos que não via a mulher tão bem. não sabe qual é o plano dela para forjar o teste de ADN, mas ele está disposto a dar-lhe o ADN de Bé para Ana Rita usar como dela. Apresenta-lhe uma zaragatoa usada por Bé e à última da hora, Ana Rita agarra na zaragatoa com o ADN de Bé, impedindo João de a deitar fora.

Ana Rita conta a João que não está interessada no dinheiro da família. O Afonso contou-lhe a história de Sofia e ela viu uma oportunidade de ter uma família, uma vez que não tem mais ninguém. Foi por isso que leu tudo sobre eles, leu o livro que Isabel escreveu e fez a tatuagem. João está disposto a fazer este acordo com ela porque a vida da sua família parou no dia em que Sofia desapareceu. João permite que Ana Rita mantenha esta farsa desde que nunca desiluda a mulher dele nem ninguém da família. Ana Rita aceita usar a zaragatoa com o ADN de Bé e fingir para sempre que é Sofia.