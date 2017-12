VEM AÍ: Luísa é assaltada e roubam-lhe a carta de suicídio de Leonor

Luísa conta a Zé que Elisa, a suposta amante de Alexandre, estava presa quando o pai dela morreu. Zé aconselha-a esquecer aquele assunto, está a tornar-se demasiado estranho, mas Luísa está determinada a saber a verdade. Alexandre nunca teria uma amante envolvida em problemas de droga. Para Luísa, toda aquela história da morte do pai está mal contada. Luísa continua a achar que Leonor não matou o pai dela nem se suicidou. Zé acha que Luísa apenas não quer ver o que a polícia confirmou. Luísa recusa-se a aceitar esta falsa verdade. Revela a Zé que vai testar a letra da carta de suicídio para verificar a autenticidade desta. Luísa está cada vez mais convencida que é falsa.

Luísa é assaltada enquanto conduz e levam-lhe o carro, com a pasta que tem a carta e os documentos de Leonor lá dentro. Castro fala com Zé, pondo-o a par do assalto, que foi feito de acordo com as indicações de Zé.

Zé acalma Luísa após o assalto. Luísa diz que está bem, não lhe fizeram mal, os assaltantes queriam apenas o carro. Luísa ainda tentou ficar com a pasta dos documentos, mas decidiu não arriscar. Zé finge que está muito feliz por ela estar bem, isso é o mais importante, mas Luísa diz que vai à mesma fazer a perícia da carta. Ela tinha a carta da mãe digitalizada e já enviou ao perito que acha que consegue. Por esta é que Zé não esperava, mas não se descai.