VEM AÍ: Miguel é cúmplice na morte de Nuno!

Miguel vai com Helena ao local onde Nuno morreu, mas não há vestígios do corpo dele nem da mota onde ele seguia. Helena receia que ele esteja vivo e volte para lhe fazer mal. Miguel jura ficar ao lado dela, protegendo-a.

Maria Paula conta a Miguel que apareceu corpo de Nuno. Têm de ir à polícia, não podem encobrir Helena, mas Miguel conta que a arma era de Helena, era ilegal, e que Miguel se desfez dela. Miguel quer proteger Helena e pede à mãe que guarde aquele segredo.

Helena martiriza-se com o mal que pode fazer a Maria Paula e a Miguel por ter morto Nuno. Helena fica ainda mais em pânico quando sabe o corpo de Nuno apareceu.

Helena fala com Maria Paula e Miguel. Ela não tem como provar que Nuno a violou na África do Sul, não tem provas das perseguições dele… Não tem nada contra Nuno. Aparece um Inspetor da PJ para falar com Helena. Eles têm registos das chamadas de Nuno para Helena no dia em que morreu. Maria Paula intercede por Helena, dando-lhe um álibi para a hora do crime.

Miguel agradece a Maria Paula por ela ter mentido para proteger Helena. Contam a Filipe o que Helena fez. Filipe passa-se com Maria Paula e Miguel, eles acabaram de se tornar cúmplices de um homicídio.