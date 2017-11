VEM AÍ: Miguel descobre que a autópsia de Alexandre foi falsificada

Rui, o antigo companheiro de cela de Miguel, vai à Reserva de Jaime para procurar Miguel. Ele acabou por sair da prisão. Jaime diz que Miguel está no Algarve, e que lhe pode dar o número dele.

Rui vai ter com Miguel para lhe dar uma notícia. Nos últimos dias que esteve na prisão, conheceu um homem chamado Eric que foi preso por falsificar uma autópsia. A autópsia da morte de Alexandre, que foi falsificada. Esse facto, prova que o Miguel sempre esteve inocente. Miguel fica radiante.

Miguel está eufórico por saber a novidade que Rui lhe contou. Se a autópsia foi falsificada e se o Miguel provar que foi uma forja, ele pode voltar a ser uma pessoa inocente. Miguel diz que tem de falar com o médico da autópsia. Rui diz que não quer voltar à África do Sul e não aceita a ajuda de Miguel. Vai voltar para o crime, trabalho honesto não é com ele.