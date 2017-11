VEM AÍ: Júlia salva Luísa!

Tomás vai falar com o cozinheiro que está a preparar as refeições para o open de golfe. Tomás diz que se ele lhe fizer um favor vai triplicar o seu salário. O cozinheiro fica na dúvida.

Luísa fala com Chef da cozinha do Resort sobre a intoxicação alimentar. Eles não suspeitam de Ricardo, que foi pago por Tomás. Luísa e o Chef não sabem como aquilo aconteceu.

Os jornalistas vão ao Resort tentar saber o que se passou com os golfistas que deram entrada no hospital. Tomás tenta falar com eles enquanto Luísa está no seu gabinete a pensar no que vai fazer Tomás diz que ela tem de falar com os jornalistas.

No Resort, os jornalistas estão impacientes e enquanto Luísa está no seu gabinete, Tomás aproveita e faz um discurso para a imprensa em nome do hotel. Luísa fala com ele depois, está furiosa e diz que ele anda a brincar aos administradores. Leonor diz que tomou uma decisão, Luísa está com muitos problemas na vida dela e o Tomás vai voltar à administração do Resort. Entretanto, uma senhora corre na direção de Luísa e aponta-lhe uma arma. Júlia vê e desvia o disparo.

Luísa depois discute com Leonor no seu gabinete. Luísa não concorda com a decisão da mãe em fazer regressar Tomás à direção do Resort. Tomás depois entra, tenta ser simpático com Luísa, mas esta discute com ele e diz que espera que ele não tenha nada a ver com a intoxicação alimentar que se passou na cozinha do Resort. Luísa pergunta uma última vez sobre a decisão de Leonor. Leonor diz que a decisão está tomada. Luísa sai chateada.