VEM AÍ: Tomás apanha Leonor aos beijos com Tiago e faz chantagem com a mãe!

Vemos Leonor no lobby do Resort a falar ao telemóvel com Tiago. Leonor diz que vai à herdade para o aniversário de Bé e ela vai aproveitar para estar com ele. Tomás aparece depois e queixa-se a Leonor. Tomás diz que tinha um negócio em mãos com empresários marroquinos, mas Luísa cancelou o negócio. Acha que a mãe o devia proteger mais. Leonor diz que ele não esteve bem em assediar as empregadas do resort e sabe disso. Depois Leonor diz que o Tomás tem de ir ao aniversário da prima.

É o aniversário da Bé. As duas famílias reúnem-se para a festa de anos na herdade. Leonor encontra Tiago nos estábulos e pede desculpa por o ter tratado como tratou. Tiago desculpa-a. Leonor acaba por beijar Tiago e os dois envolvem-se. Vemos que alguém os está a ver. É Tomás.

Tomás apanha a mãe a beijar Tiago. Tomás diz a Leonor que até compreende e não vai contar a ninguém. Depois Tomás e Leonor voltam para a casa de Isabel.

Tomás faz chantagem com Leonor. Tomás quer que a mão convença Luísa a aceitá-lo na administração do hotel. Se Leonor não conseguir, Tomás vai contar o que viu à imprensa cor-de-rosa. Leonor não quer acreditar no que o filho está a fazer. Tomás diz que a mãe tem de arranjar uma maneira.