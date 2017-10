VEM AÍ: Helena pede Miguel em casamento depois de fazer um aborto!

Helena volta ao hospital para falar com a médica e confirma que tem a certeza que quer interromper a gravidez. A médica dá-lhe uns comprimidos para tomar e diz que ela tem de fazer análises para confirmar a interrupção de gravidez.

Helena tomou os comprimidos para interromper a gravidez e agora sente-se mal com as cólicas. Miguel entra em casa e fica preocupado com o estado de Helena. Ela tenta disfarçar mas vê-se uma mancha de sangue no sofá. Miguel leva Helena ao hospital.

Helena e Miguel estão no hospital com o médico. Helena perdeu o bebé e o médico diz que Helena é uma mulher saudável e eles podem voltar a tentar. Helena finge-se triste e Miguel diz que eles vão ultrapassar aquilo juntos.

Miguel leva Helena de volta a casa e Helena fala com Miguel, mentindo sobre o facto de ter terminado a gravidez mas revelando o quão gosta dele e de como a vida deles tem sido um inferno. Helena diz dque ama Miguel e pede-o em casamento.

Miguel fala com Helena sobre o pedido de casamento dela. Miguel está reticente, acha que não é a melhor altura para casar. Helena diz que o ama, mas que apenas estão a viver juntos. Miguel acaba por recuar, e diz que aceita casar com ela. Os dois abraçam-se.