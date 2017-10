VEM AÍ: Miguel e Luísa em guerra!

Luísa fala com Francisco e oferece-lhe o dobro do valor do seu terreno para o comprar. Francisco fica na dúvida, mas os filhos dele pressionam-o a aceitar a proposta.

Miguel está preocupado, ele precisa de comprar o terreno e pensa em falar com Jaime, o seu amigo da África do Sul, para lhe pedir dinheiro emprestado.

Miguel vai falar com Francisco e o amigo diz-lhe que recebeu uma proposta para o terreno. Miguel pensa que é Zé, mas fica surpreendido quando Francisco lhe diz que foi Luísa quem lhe fez a proposta.

João vai falar com Maria Paula e diz que está preocupado com o Miguel. Ele sabe que o banco lhe recusou um empréstimo e diz que está disposto a oferecer dinheiro a Miguel, que também é filho dele.

Maria Paula quer recusar mas João dá o cheque com o valor que Miguel pediu a Maria Paula. Ela fala depois com Bárbara e a amiga aconselha-a a aceitar o cheque de João.

Miguel vai falar com Luísa ao Resort, para lhe perguntar porque é que ela quer comprar o terreno. Luísa diz que tem tanto direito como ele e que aquele terreno era da família dela. Miguel pede-lhe para não se meter na vida dele e para o deixar viver em paz. Luísa diz que não vai desistir do terreno. Miguel vai-se embora.

Luísa recebe uma chamada de Francisco que lhe diz que vende o terreno. Luísa fica contente e comenta com Zé o assunto. Luísa diz que Francisco vai ter com ela ao Resort para assinarem contrato.

Francisco vai ao Resort assinar o contrato do terreno com Luísa. Zé e o advogado da família estão presentes. Francisco não está agradado por vender o terreno mas, está a pensar no seu futuro. Quando está para assinar o contrato, Miguel entra de rompante na sala de reuniões. Miguel diz que tem uma contraproposta. Zé ri-se, diz que ele não tem dinheiro nenhum. Miguel diz que cobre a oferta, e dá-lhe a oportunidade de vender o terreno a ele. Zé e Luísa ficam surpreendidos.