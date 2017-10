VEM AÍ: Miguel descobre o pior segredo de Zé e quer contar a Luísa!

Simão vai a casa de Maria Paula para falar com Miguel.Maria Paula diz que ele não está mas pode deixar o número. Simão anota a morada de Miguel sem ela se aperceber e depois dá um número falso a Maria Paula.

Simão vai a casa de Miguel e faz-lhe uma oferta. Provas que incriminam Zé a troco de dinheiro. Miguel negoceia o preço e Simão diz que participou no assalto à casa dos Marreiros há dez anos atrás.

Miguel quer que Simão não conte a verdade só a ele, mas também a Luísa. Simão aceita e Miguel tenta falar com Luísa.

Simão negoceia com Miguel e Filipe sobre as provas que tem sobre Zé. Simão diz a verdade, que ele foi contratado por Zé para roubar o cofre de Alexandre. Miguel diz que só lhe dá o dinheiro se ele contar à Luísa. Simão diz para ele se encontrar com Luísa primeiro e depois ligar-lhe. Simão dá o contato dele a Miguel e sai.