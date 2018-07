Resumo: 257º Episódio - 12 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Helena surpreende Miguel no eco-resort e traz alguns documentos consigo. Helena diz que precisa de desanuviar a cabeça e admite mesmo que continua a amá-lo.

Xavier adverte Carolina a ter cuidado e a não confiar tanto em Helena. Acha que dar-lhe a responsabilidade de todos os negócios de Eduardo não é prudente. Carolina está sem cabeça e não sabe o que há de fazer.

Luísa encontra-se com o inspetor Garcia e entrega-lhe a pendrive com o que tirou do computador de Helena. Este explica que não pode usar aquilo em tribunal pela forma como ela o adquiriu. Luísa fica com a certeza que Helena estava feita com César.

Teresa confronta Sandro quando este chega ao lar. Tiago vai direito a ele, cheio de raiva, mas Sandro empurra-o. Tiago bate com a cabeça e desmaia. Sandro foge na direção do túnel.

O inspetor diz a Luísa que no dia do seu rapto só há um registo de uma chamada feita por Helena. Luísa quer que continuem a investigar Helena e quer prestar novo depoimento.

Júlia chega com Vicente ao lar e fica surpresa com o aparato que encontra. Tiago já está consciente e só pensa em apanhar Sandro. Vicente lembra-se de que Sandro pode ter fugido pelo túnel.

Sandro tem a lanterna do seu telemóvel ligada e começa a ficar sem bateria. Ao aperceber-se de luz no acesso à casa, foge.

Na herdade, Diana pergunta a Manel por Vera e este responde, evasivo, que não têm falado porque ela anda a evitá-lo. Isabel aproveita o momento para pedir a Diana a sua opinião sobre Marina.

No túnel, Sandro foge e percebe que Tiago está atrás dele. Vicente barra-lhe a saída mas Sandro desenvencilha-se dele. Por fim, Tiago apanha-o e entrega-o às autoridades. Dentro do lar já estão dois agentes da GNR à sua espera. Sandro é detido, contrariado. Tiago elogia a bravura de Vicente, mas ele só queria ter protegido Vera daquela situação.

Inês acha indecente que ainda não tenham falado com Vicente sobre a proposta de trabalho fora de Portugal. Pressiona o pai e a madrasta a contar.

Zé tranquiliza Helena em relação a Mauro. Este vai manter-se calado em troca do bem estar da filha. Helena regozija-se de que tem a confiança de Carolina e acha que não vai ser difícil passar tudo para o seu nome.

Em casa de Francisco, São e Vasco estão desanimados porque não se conseguem envolver. Começam a namorar mas são interrompidos pela campainha. Alguém vem deixar uma carta de Francisco. Vasco e Lou ficam destroçados ao saber que o pai fugiu por uns tempos, por ter medo de ser preso por causa do tesouro. Avisa-os para terem cuidado com Ofélia.

Bárbara está muito preocupada com a filha e com o neto. Augusto oferece-se para a acompanhar ao hospital. Bárbara fica emocionada e, do nada, convida-o para irem viver juntos. Augusto é apanhado de surpresa.

Bé e Tiago contam a Manel que Sandro abusou de Vera e que ela está com muita vergonha e tem medo da reação dele. Triste, Manel reforça que a adora e só quer apoiá-la.

Inês conta a Vicente que Mónica recebeu uma proposta de trabalho e que podem ir viver para fora de Portugal. Desiludido, Vicente acha que o mais provável é continuar a viver no lar, sozinho e triste.

Zé oferece ajuda a Carolina para gerir o grupo caso ela precise. Depois de ele sair, Mónica alerta Carolina que Zé e Helena não prestam e aconselha-a a ter cuidado.

Isabel chama Marina à herdade e vai direta ao assunto. Afirma que não confia nela, que nunca vai aceitar a relação dela com a filha Teresa e, por fim oferece-lhe dinheiro para se afastar.

Luísa conta a Teresa o que descobriu sobre Helena. Planeia aceder ao seu registo de chamadas e, para tal, até falsifica a assinatura da rival.

Miguel e Augusto falam de Alice e Bárbara. Augusto admite que receia que as coisas possam não correr bem se forem viver juntos.

Alice já acordou da anestesia mas ainda está meia combalida. Bárbara conta que Zé passou lá a noite toda e ofereceu-se para pagar tudo. Bárbara também conta os últimos acontecimentos no lar.