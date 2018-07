Resumo: 256º Episódio - 11 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa de Maria Paula, Ana Rita desvia o assunto quando a mãe de Miguel lhe pergunta por que razão discutiu com Tiago. Falam do batizado e Afonso fica surpreso por Ana Rita ter convidado Maria Paula sem lhe dizer nada. Para não arranjar problemas, esta recusa o convite.

No hospital, São anda nervosa de um lado para o outro. Bárbara também está angustiada e espera que o netinho esteja bem.

No quarto, Alice está a a soro e Zé passa-lhe a mão pela barriga. A médica entra e informa-os que os exames detectaram uma anomalia. Vão fazer mais testes mas desconfia que o bebé tenha um tumor.

Luísa cruza-se com Marina no lobby do resort e admite à prima que veio ali vasculhar as coisas de Helena. Ninguém lhe tira da cabeça que a rival está por detrás da morte de Eduardo.

Alice chora, desolada, enquanto a médica vai explicando os procedimentos que pretende fazer. O caso do bebé é raro e a única hipótese é tirá-lo do útero, operar e voltar a pô-lo para terminar a gestação.

Bé fala com Vera e aconselha-a a denunciar Sandro pelo que fez. Dessa forma vai sentir-se melhor e evitam que volte a abusar de outras raparigas. Por fim, sugere que Vera vá viver com eles na herdade.

Luísa entra na suite de Helena e consegue entrar no computador dela. Depois de alguma pesquisa encontra uma pasta chamada Catarina e copia para uma pendrive. Enquanto isso, no corredor, Teresa tenta distrair Helena que se dirige para o seu quarto. Declara que veio dar-lhe os sentimentos pela morte de Eduardo.

No hospital, Bárbara chora, aflita. Tem medo que aconteça alguma coisa à filha e ao neto. Zé oferece-se para assumir todos os custos mas Bárbara recusa.

Vasco e Lou continuam preocupados com o desaparecimento de Francisco e vão supondo cenários do que lhe pode ter acontecido. Ofélia finge-se preocupada e já se instalou novamente lá em casa.

Já em casa, Luísa está a tentar aceder à pasta que tinha o nome de Catarina que copiou para a pendrive. Vê o vídeo de Catarina com o cachorrinho e ouve o áudio que Helena usou para pedir o resgate.

Helena prepara-se para o funeral quando repara que o computador está ligado. Batem à porta e ela atira água para cima do computador. Carolina vem ao seu encontro para irem juntas para o funeral. Acha estranho que o pai vá ser cremado pois disse-lhe, em vida, que era contra.

Bé conta a Teresa que Sandro abusou de Vera. Teresa vai logo para o lar e Bé manda uma mensagem, por engano, a Tiago, onde dá instruções a Vera para que não vá às aulas.

Na fábrica, Tiago não lê a mensagem logo. Camila repara que o ambiente entre ele e Ana Rita está estranho. Maria Paula chega e fala de Bárbara, está preocupada com a amiga. Felizmente, Alice já foi operada.

No hospital, Bárbara chora junto a Alice que ainda não acordou da anestesia. Acarinha a filha enquanto fala sozinha, dizendo que está tudo bem com o bebé.

No corredor, São diz a Zé que Alice não merece sofrer e pede-lhe que se afaste. Zé declara que não vai afastar-se e que quer fazer tudo bem com este filho. Miguel chega para visitar Alice mas Zé escorraça-o.

Ana Rita entrega o telemóvel a Tiago e pede-lhe para que não fique chateado com ela e para esquecerem o beijo. Tiago ressalva que gosta de Bé e que se Ana Rita não for feliz com Afonso, há de encontrar alguém que a faça feliz.

Helena chega com Carolina e Xavier ao resort, vindos do funeral. Estão vários jornalistas à espera deles, nomeadamente Gonçalo. Começam a importunar Carolina e é Luísa que os manda embora, com profissionalismo.

Na suite de Helena, Carolina declara que não vai suportar ter os jornalistas atrás dela. Helena aconselha-a ir descansar e diz que vai tomar conta de tudo.

No lar, Vera fica revoltada com Bé por ter contado tudo a Teresa. Bé explica que não podia ficar em silêncio e Teresa reforça que não é Vera quem está errada mas sim Sandro.

Tiago vai direito ao gabinete da direção do lar. Entra, de surpresa, querendo saber o que se está a passar com a irmã. Vera chora com vergonha e Teresa conta a Tiago que Vera foi abusada por Sandro por estar alcoolizada. Tiago, fora de si, quer desfazer Sandro.

Luísa visita Isabel que admite estar farta de estar em casa. Falam sobre Helena e Luísa não esconde o seu ódio por ela. A propósito da relação de Teresa, Isabel declara que nunca aceitará que a filha seja bissexual.