Paixão - 251º Episódio - 5 de julho (quinta-feira)

Duarte prepara-se para sair mais cedo do restaurante e pede aAfonso para fechar tudo, incluindo as contas do dia. Falam com preocupação de Manel e da sua irresponsabilidade.

Carolina fala, contrariada, com Eduardo. Este diz que vai passar todos os seus bens para o nome da filha mas Carolina recusa. Na recepção, Eva recusa falar com Vasco.

Manel recebe a visita de Vera mas ainda está chateado com ela. Ela está convencida que estiveram juntos no gabinete de Teresa mas este ressalva que esteve quinze minutos na festa e foi embora.

Sandro recorda os momentos que passou com Vera no gabinete. Teresa e Júlia chegam e informam-no que já teve todas as oportunidades e não aproveitou e, por isso, vai ser transferido daquele lar.

Manel não percebe por que é que Vera julga ter estado com ele no gabinete de Teresa. Vera tenta disfarçar e acabam por fazer as pazes. No entanto, Vera fica preocupada.

No zoomarine, Diana desabafa com Mónica sobre Manel e diz que se sente desesperada com a atitude do filho. Espera que ele mude de atitude rapidamente. Carolina vem chamá-las pois há um problema na enseada com um turista.

Eduardo partilha com Helena que tem de passar os seus bens para o nome de outra pessoa pois corre o risco de o Estado lhe confiscar tudo. Explica que Carolina recusou e Helena, sonsa, afirma que a filha ainda vai aceitar.

Carolina chega com Diana e Mónica ao pé dos golfinhos e Mónica fica confusa ao ver Henrique, Inês e Vicente. Henrique pede-a em casamento com um anel de noivado. Mónica ri e aceita. Todos batem palmas.

Zé conta a Alice que falou com Catarina sobre o bebé e que correu tudo bem. Quer aproximar-se para lhe tocar na barriga. Bárbara chega e manda-o embora. Depois de Zé sair, Alice chora.

Maria Paula conta a Miguel a conversa que Helena teve sobre o suposto namorado de Luísa. Miguel percebe que há maldade de Helena nisso e revela à mãe que ela o procurou na véspera de casar. Ambos ponderam que Luísa esteja a dizer a verdade sobre Helena ter provocado o seu aborto.

Guilherme e Luísa trabalham em casa dos Marreiros. Depois de terminarem, Guilherme abraça-a e beija-a.

Catarina desce as escadas a chamar pela mãe. Luísa afasta Guilherme e manda-o embora. Guilherme sai com um sorriso triunfante.

Mais tarde, Guilherme conta a Helena que beijou Luísa. Helena fica radiante e que qualquer dia está a levá-la para a cama. Guilherme sente-se desconfortável e acha que ela está a ir longe demais.

Ofélia, ainda irritada com Bárbara, ignora o filho Lou. Este diz à mãe que vai começar a fazer um vídeo e obriga-a a ir embora. Furiosa, Ofélia diz que um dia todos ainda vão pagar por todas as humilhações.

Bárbara está aliviada com o despedimento de Ofélia. São já não usa aliança e declara que nasceu uma artista depois de morrer a antiga São com o divórcio. Admiradas, veem as notícias sobre Eduardo Duque na televisão.

Na sua suite, Eduardo vê também a notícia na televisão e fica irritado. Helena assegura que vai correr tudo mas ele, num acesso de fúria, agarra-lhe no braço com força e grita-lhe que o deixe em paz. Helena olha-o com medo.

Mauro janta no restaurante de Duarte quando a inspetora Alberta se aproxima e começa a fazer perguntas. Mostra-lhe fotografias dum carro carregado com droga e obriga-o a acompanhá-la.

Eduardo pede desculpa a Helena e reconhece que seria incapaz de lhe bater. Ela olha-o gelidamente e exige que isso não volte a acontecer.

São conta a Vasco que se divorciou e ele afirma que é a oportunidade que sempre quiseram. No entanto, São recorda que ele a tem tratado abaixo de cão. Aproximam-se e beijam-se mas São não se sente confortável. Na recepção, Ofélia tenta cravar dinheiro a Eva.