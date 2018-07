Paixão - 250º Episódio - 4 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ana Rita quer batizar a filha e convida Maria Paula para ser madrinha. Esta acha que Isabel vai ver isso como uma provocação mas Ana Rita não quer saber. Miguel chega e confidencia a Maria Paula que receia estar a ser injusto com Luísa.

Vera dança, embriagada, enquanto Ofélia dorme profundamente no sofá. Vera começa a ficar mal disposta e Sandro leva-a para o gabinete de Teresa. Vera deixa-se levar e chama por Manel enquanto, Sandro, mal intencionado, apaga a luz e finge ser Manel.

Na herdade, Diana espera por Manel que tenta entrar sorrateiramente. Diana repreende o filho, tem de parar de se lamentar e começar a ser responsável para que a sua saúde melhore.

Luísa não consegue dormir e recorda os momentos de cativeiro com a filha, os momentos felizes com Miguel e o aborto. Chora, desolada. Júlia consola-a e promete que só a reconhece a ela como irmã.

No lar, Ofélia despacha um vizinho que veio reclamar por causa do barulho. Começam todos a arrumar quando Sandro sai do gabinete de Teresa. Só agora Ofélia percebe que o sumo tem álcool.

Júlia fica muito preocupada ao entrar no seu gabinete e ver Vera deitada no chão, semi despida.

Na fábrica, Francisco está deprimido e desabafa com Maria Paula que devia ter partilhado a história do tesouro com Ofélia e os filhos. Helena chega e finge um surto de Alzheimer e diz que viu Luísa com um novo namorado.

Jacinto chega a casa de São já sem ligaduras nas mãos. Já podem ir assinar o divórcio. São recusa mas Jacinto não lhe dá alternativa.

Zé visita Catarina e reforça que sente saudades dela. Fala também no bebé que vai ser seu.

Luísa e Guilherme trabalham. Zé aproxima-se e afirma que lhe custa muito ver Catarina tão triste. Tenciona visitá-la mais vezes e Luísa não se opõe. Depois de Zé sair, Guilherme observa a boa relação de Luísa com o ex-marido. Luísa ressalva que por ela ele estaria atrás das grades.

Bárbara mostra a Júlia e a Teresa as garrafas de álcool vazias. Vicente denúncia que a festa foi organizada por Sandro com a permissão de Ofélia. Teresa e Júlia despedem Ofélia com justa causa.

De ressaca, Vera pergunta a Sandro se viu quando Manel foi embora. Este mente e nega ter visto. Xavier chega e fica zangado com Sandro por ter feito asneira novamente.

O advogado Dr. Antunes informa Isabel e Afonso que Zé ganhou o processo contra Afonso por este o ter agredido. Isabel quebra a chorar, não sabe o que fazer para ter um pouco de paz.

Tiago aparece de surpresa a Bé e esta revela que estava a pensar nele. Quer saber se ele ainda quer casar. Tiago responde que é o que faz sentido e mostra vontade de voltar a estudar.

Na fábrica, Ana Rita fala com Camila sobre Afonso e pelo meio vai elogiando Tiago. Camila repara nisso e comenta mas Ana Rita ressalva que gosta de Tiago mas não dessa maneira.